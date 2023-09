Chubut: Trabajadores de PedidosYa realizan paro porque solo les aumentaron 10 pesos

Trabajadores de PedidosYa en Comodoro Rivadavia realizaron una medida de fuerza que consistió en un paro desde las 20 hasta las 22 horas, horario pico de solicitudes de delivery.

La medida se llevó a cabo con el fin de dar a conocer la situación precaria en las que trabajan. Uno de los trabajadores manifestó que están pidiendo "un referente" en la ciudad ya que no tienen a "nadie a quien llevarle las inquietudes".

Además, remarcaron otro reclamo que tiene que ver con logros o méritos: “Es como un porcentaje por zona desfavorable porque acá puede estar lloviendo, nevando o haber ráfagas muy fuertes y la gente no lo tiene en cuenta. En Buenos Aires, en cambio sí reconocen ese porcentaje. Con 146 viajes te dan $25,000 extras”, indicó Lucas, uno de los trabajadores de PedidosYa.

“Estamos pidiendo que reconozcan ese porcentaje porque además nos dieron $10 de aumento y es un chiste porque muchos de los chicos viven de esto y llevan el plato de comida a sus casas gracias a este trabajo, añadió.

Fuente: Adn Sur