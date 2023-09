Provincia debe 380 mil millones de pesos al ISSyS: ¿Cómo será el trabajo del nuevo gobierno?

El gobernador electo de Chubut, Ignacio Torres, dialogó con la prensa y contó que Provincia debe 380 mil millones de pesos al Instituto de Seguridad Social y Seguros del Chubut.

"Hay un tema de responsabilidad, legislar bien, de no atar todo con alambres, no tirar proyectos proselitistas sin saber cual es el impacto. Fuimos a la Legislatura para trabajar en algo que no sabía cuanto era el impacto fiscal", dijo Torres.

"La transición es importante para tener los anticuerpos suficientes y que no haya sorpresas en algunos proyectos que pueden complicar lo que vienen", indicó.

De este modo, Torres comentó que la provincia de Chubut le debe 380 mil millones de pesos al Instituto de Seguridad Social y Seguros de Chubut. "Hoy no sabemos de cuanto es el déficit mensual, pero si es necesario que los jubilados puedan ser parte de esa auditoria".

"Vamos a hacer una auditoria. El poder concedente es el municipio, pero la provincia tiene facultad para auditar y darle herramientas a los municipios en caso de judicializar algún tema, pedir la intervención o capacitar y hacer mas eficiente el sistema", remarcó y agregó: "hay que cuidar el bolsillo de todos los contribuyentes".