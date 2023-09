Se suman las muertes de mamíferos marinos a causa de la Gripe Aviar, la cifra alcanzó los 78 fallecimientos. Las autoridades solicitan aumentar significativamente las medidas de cuidado para prevenir la propagación del virus. Juan Lorenzani, presidente de la Fundación Fauna Argentina, habló sobre los casos de gripe aviar en lobos marinos en Argentina.

"En Argentina un caso así nunca se ha detectado. Los primeros casos que escuchamos se dieron en Perú para el mes de enero o febrero. Ahí empezaron las noticias de las aves muertas por la gripe aviar y ahí comenzaron los casos en los lobos marinos. Se decretó una emergencia sanitaria y ahí fue el primer caso. Este mes se detectó el primer caso en Tierra del Fuego, después afectó a Río Negro, Chubut, y distintas playas de la Patagonia hasta la provincia de Buenos Aires. Es una cepa muy contagiosa y agresiva que ataca de manera fulminante a los lobos marinos. En Mar del Plata hubo 60 casos de lobos fallecidos", comentó sobre el tema.

Juan Lorenzani mencionó que la mayor preocupación acerca de esta gran cantidad de casos es si el ser humano puede verse afectado. El hecho del contagio a través de un lobo marino no está comprobado pero más allá de eso recomendó tomar las medidas necesarias para evitar caer en dicha situación. "Si una persona va caminando por la playa y se encuentra con un lobo marino vivo o muerto no se debe acercar al animal y tomar una distancia de 15 o 20 metros. Hay que evitar el contacto porque el virus se expande por esto y no por el aire", aseguró.

¿Cuáles son los síntomas que presentan los lobos marinos?

El presidente de la Fundación Fauna Argentina detalló los síntomas sufridos por los animales afectados por gripe aviar. Allí encontramos: convulsiones, temblequeos, falta de coordinación en los movimientos y problemas al momento de respirar. "Es muy fuerte la manera en que ellos se ven atacados", manifestó. Sobre el cierre, Lorenzani remarcó el hecho de que quiénes deseen visitar la zona de la costa atlántica (lugares más afectados por estos casos) deben tomar los recaudos necesarios para no sufrir algún peligro respecto al tema. "Descartamos la idea de que puedan estar con sus mascotas en los alrededores y el hecho de tomar distancia para evitar el contacto", concluyó.