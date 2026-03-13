Más de 250 estudiantes participaron del abrazo simbólico en el Escudo Nacional del cerro de Esquel

La comunidad educativa vivió una jornada cargada de emoción durante el segundo abrazo simbólico al Escudo Nacional argentino emplazado en el cerro de Esquel, dentro del área del RC3 “Coraceros General Pacheco”.



La propuesta fue impulsada por la Escuela N.º 8 “Manuel Belgrano” en el marco del proyecto institucional “Identidad en lo alto: el escudo que nos une”. En esta edición también se sumó la Escuela N.º 76 “María Luisa Pieruzzini”.



Más de 250 personas, entre estudiantes, docentes, auxiliares y equipos directivos, ascendieron hasta el lugar para rodear el símbolo patrio en un gesto de unión y pertenencia.



La jornada contó además con el acompañamiento de la Banda Militar “Malvinas Argentinas”, cuyas interpretaciones aportaron solemnidad al encuentro y acompañaron la entonación del Himno Nacional Argentino en medio del paisaje cordillerano.



El escudo se encuentra dentro del área del RC3, institución que mantiene un vínculo permanente con la comunidad y que acompañó esta iniciativa educativa, reafirmando su compromiso de trabajo conjunto con las instituciones locales.



La directora de la Escuela N.º 8, Claudia Galván, destacó la importancia de la experiencia para los estudiantes:



“Reivindicar el patriotismo en la infancia significa caminar el suelo, reconocer los símbolos en el paisaje y comprender que nuestra identidad también se construye cuidando el entorno y valorando lo que nos une”.



De esta manera, el cerro volvió a convertirse en un espacio de encuentro y aprendizaje, donde niños y niñas de Esquel pudieron reflexionar sobre el significado de los símbolos nacionales y el sentido de pertenencia a la comunidad.















M.G