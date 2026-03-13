Cerca de 100 corredores participarán mañana del Desafío Cerro La Bandera en Palena

Nada puede salir mal. La Municipalidad de Palena, pegadita a la localidad argentina de Carrenleufú, está organizando para mañana sábado una competencia, modalidad Trail, conocida con el nombre de Desafío Cerro La Bandera.

La misma será en tres distancias: 5km, 14km y 25km y en cualquiera de estar tres se podrá descubrir el tesoro mejor guardado de la Patagonia, que es precisamente la localidad de Palena.

Sin dudas que el deporte es la excusa perfecta para adentrar sobre un mundo mágico y este sábado 14 de marzo los corredores de la Patagonia podrán disfrutar de este bello lugar y lo podrán hacer de manera gratuita.

Precisamente este sábado, en horas de la mañana, los deportistas y aficionados que no se anotaron lo podrán hacer de manera presencial en la conocida Plaza de Armas de Palena, punto de encuentro y lugar de partida para cada una de las distancias.

Según se informó, la largada para la distancia más larga, es decir la de 25km es a las 10.30 hs (09.30 hs inscripciones y retiro de kits); en tanto las distancias más cortas, tanto la de 5km como la de 14km, el horario de partida es a la 11.30 hs (10.35 hs inscripciones y retiro de kits).

Para consultas e Inscripciones, las personas interesadas podrán contactarse al WhatsApp: +56 9 7574 8059, recordando que para los primeros 50 inscriptos recibirán la remera oficial de la carrera, en tanto para el resto de los corredores tendrá otra remera alusiva a la zona de Alto Palena.