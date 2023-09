Desde las 8.30 de la mañana, el Centro Cultural Esquel Melipal es epicentro de la audiencia pública por servicios, en la cual exponen 41 vecinos.

El primero en exponer y en representación de la Municipalidad de Esquel, fue el Intendente Sergio Ongarato, quien aseguró que "cada tantos años aparece la crisis de los servicios".

En este sentido, recordó que "a fines de los 90 trabajábamos por situaciones similares a estas, en lo que tiene que ver con un contrato de concesión entre la Cooperativa y la Municipalidad. Vino el cambio de gobierno y no se llegó a nada. Siendo concejal propuse la posibilidad de generar un ente regulador para los servicios de la Cooperativa, pero no hubo adhesión. Luego el oficialismo planteó lo mismo pero no se pudo tratar".

"En 2015, ya como intendente, empezamos la tarea de generar una auditoria externa para ver los resultados de los servicios de la Cooperativa", recuerda, resaltando que en aquel entonces vino el problema de los aumentos internos que tenia la entidad: "los costos laborales y de funcionamiento aumentaban; esto se advirtió en una auditoría externa, que iba a ser un problema, y hoy lo vemos".

"Las tarifas congeladas generaron un déficit. En Esquel estamos en crisis con el transformador que alimenta de servicios a Esquel y Trevelin. Llegó una notificación por parte de Nación sobre la quita paulatina de subsidios y esto iba a tener que ser afrontado por el gobierno municipal o las empresas prestatarias"

"Somos la única municipalidad de la provincia y no se si del país que tiene una tarifa social con fondos municipales. Esto es lo máximo que se puede hacer desde la municipalidad", enfatizó. Luego, nombró las gestiones de la nueva toma de agua; la planta depuradora; la estación transformadora Legua 7 y la subestación de Valle Chico.