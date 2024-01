Iturrioz: “hay que modificar el Código Procesal para terminar con “la puerta giratoria”

El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, volvió a reiterar este miércoles su pedido de modificar el Código Procesal para ponerle un fin a la “puerta giratoria” de delincuentes en las Comisarías de la provincia.

Al dialogar con la prensa, Iturrioz destacó en un primer momento la reasunción como jefe de la Unidad Regional de Trelew de Gabriel Araujo. “Renovamos la confianza en Araujo porque creemos que él tiene la capacidad necesaria para revertir la situación de Trelew, que como dijimos infinidad de veces nos preocupa”, expresó.

“Si bien no tenemos números ciertos, sabemos que esta situación se está revirtiendo aún sin haber reforzado con recurso humano ni material. Así que estamos solamente esperanzados”, manifestó.

Al ser consultado sobre si trabajan conjuntamente con la Justicia, el funcionario provincial lo confirmó y reconoció: “creo que vamos a tener una faena muy importante y dura, porque hay que cambiar algunos paradigmas que manejaban hasta ahora”.

Sostuvo asimismo que “el que delinque cree que no tiene ninguna sanción. Cree que le puede pegar un policía e irse a la casa a los dos minutos. En esto vamos a hacer lo que sea necesario para revertirlo”.

“El que le falta respeto a un funcionario policial, le falta respeto a toda la comunidad. Yo he tenido la posibilidad de ir a países vecinos y así lo entienden. Acá la justicia no, parece que pegarle a un policía es una tarea, es un acto sencillo, casi una contravención, entonces pagan mil pesos y se van a la casa. Ni siquiera ven si no tienen antecedentes”, manifestó.

“Se ha incrementado la cantidad de hechos en flagrancia y eso claramente indica que la presencia policial en la calle es otra, porque no se incrementó el índice delictivo”, valoró posteriormente.

En la misma línea, el ministro remarcó que “hay que trabajar en la modificación urgente del Código Procesal que instituye el proceso de flagrancia, para que termine lo que la ciudadanía denomina puerta giratoria. Hay que trabajar en que no vuelvan a salir esos delincuentes. Es ingrato ver para la víctima que su ofensor salió antes que él de la comisaría”.

Para finalizar, Iturrioz valoró a la creación del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM) Betesda para combatir la inseguridad en la zona rural del Valle y anunció que trabajarán en el aumento de cámaras en estas áreas.