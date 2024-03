La convocatoria de Javier Milei a los gobernadores para suscribir el Pacto de Mayo fue bien recibida por distintas provincias.

Esta semana habrá dos cumbres de vital importancia. Este miércoles, los ministros de Economía provinciales se reunirán en el Palacio de Hacienda a las 14 horas en el marco de la Comisión Federal de Impuestos. Los funcionarios tienen expectativas en que Luis "Toto" Caputo participe del cónclave.

Se espera que se comiencen a delinear algunas de las aristas que el Ejecutivo planea incluir en el acuerdo con las jurisdicciones. Antes, en la tarde del lunes, el ministro del Interior, Guillermo Francos, se reunió con Caputo y con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y acordaron convocar a todos los gobernadores a una reunión el viernes en la Casa Rosada.

Los primeros en responder la convocatoria de la Casa Rosada fueron los mandatarios de Juntos por el Cambio (JxC), quienes desean colaborar con el rumbo del Gobierno pero no se sienten correspondidos con la gestión libertaria. No obstante, y pese a que destacan la intención, los dirigentes saben que el camino hacia mayo todavía es muy largo y reclaman mayores precisiones.

El viernes pasado, apenas concluido el discurso del presidente en el Congreso, los líderes cambiemitas celebraron el convite a través de las redes sociales. Lo hizo, incluso, el chubtense Ignacio "Nacho" Torres, quien protagonizó una dura pelea con Milei por los fondos coparticipables que terminó resolviéndose en la Justicia.

Desde la Casa Rosada, sin embargo, no terminan de confiar. "Todavía no hubo una convocatoria formal, las opiniones por Twitter no son relevantes", destacó una fuente con despacho en Balcarce 50. Por estas horas la expectativa en las provincias iba in crescendo a la espera de mayores detalles.

Fuente: Ámbito Financiero

