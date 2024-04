El martes por la tarde, personal de la División Seguridad Rural y Caballería de la Policía de Chubut, sorprendió a dos hombres que volvían desde la localidad de Sarmiento, circulando por la Ruta Provincial N°26 con carne de guanaco y cuatro galgos en el interior del vehículo.

El hecho ocurrió a las 17:30 horas, a 20 kilómetros de Comodoro Rivadavia. La policía se acercó tras recibir el llamado de una persona.

De esta manera, encontraron a un hombre de 63 años y un joven de 23 viajando en un auto Peugeot 505, y en su interior llevaban cinco pedazos de carne de guanaco que pesaban cerca de 200 kilos, de los cuales tres eran adultos y dos pequeños. Además en el interior el auto habían cuatro perros galgo que utilizaron para la caza de los animales.

Tras constatar que las personas no contaban con documentación de caza ni permiso del dueño del campo, se les realizó un acta por infracción a la Ley de Fauna y Flora Silvestre, como a la Ley de Maltrato Animal. En tanto, la carne fue secuestrada y quemada. Por otra parte, los perros no pudieron ser retenidos porque no contaban con los recursos necesarios.

Por último, desde la policía dieron aviso al Ministerio Público Fiscal, y a la Dirección de Fauna y Flora Silvestre de la provincia de Chubut.

E:H

Fuente ADNSUR