Miércoles 11 de Marzo de 2026
11 de Marzo de 2026
Por Redacción Red43

Aerolíneas Argentinas sube los precios de los pasajes

La volatilidad energética global llega a los mostradores de Aerolíneas. Debido a la suba del barril de crudo, los pasajeros deberán abonar un extra por tramo para mitigar el impacto en la estructura de costos de la compañía.
El complejo escenario geopolítico en Medio Oriente comenzó a trasladarse a los tickets aéreos en Argentina. Aerolíneas Argentinas anunció que, de manera temporal, aplicará un recargo de suma fija por combustible en el precio de sus pasajes, debido a que el valor del barril de crudo es uno de los componentes más críticos en la estructura de gastos de la industria.

 

Los nuevos valores por tramo

 

Desde la compañía confirmaron que el impacto variará según el tipo de ruta y el destino final del pasajero. El esquema de recargos quedó definido de la siguiente manera:

 

Vuelos de cabotaje: Se aplicará un cargo de 7.500 pesos por tramo.

 

Vuelos regionales e internacionales: El monto oscilará entre los 10 y 50 dólares por tramo.

 

"La medida busca proteger la estructura de costos de la compañía y minimizar el impacto, monitoreando constantemente la evolución del mercado energético", señalaron desde la empresa.

 

Una tendencia global

 

Aerolíneas Argentinas no es la única en adoptar esta estrategia. El aumento abrupto del combustible de aviación ha obligado a las principales operadoras del mundo a revisar su sostenibilidad financiera:

 

Estados Unidos: Compañías como United Airlines y American Airlines lideran la aplicación del denominado "cargo YR", un recargo específico para cubrir costos operativos volátiles.

 

Oceanía: Qantas Airways y Air New Zealand ya incrementaron sus tarifas internacionales y advirtieron sobre nuevas subas si continúa la inestabilidad.

 

Asia: Hong Kong Airlines fue de las primeras en aplicar recargos directos en rutas que conectan con el sur de Asia, una de las regiones más afectadas por la volatilidad.

 

El sector aerocomercial advierte que, de prolongarse el conflicto bélico, estos cargos extra podrían generalizarse en todas las alianzas aéreas durante las próximas semanas para garantizar la operatividad de los vuelos.





M.G

 

