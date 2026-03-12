Nuevo puente peatonal conecta la Huella Andina

El Parque Nacional Lago Puelo inició las tareas preliminares para la construcción de una pasarela peatonal sobre el río Epuyén, en zona de El Desemboque. La obra busca mejorar la seguridad de visitantes y pobladores, evitando el vadeo del río y asegurando la continuidad de los recorridos dentro del área protegida.

Según informó la administración del parque, la nueva estructura permitirá conectar de manera segura con la Huella Andina, potenciando la experiencia de trekking y promoviendo el disfrute de los paisajes y ambientes naturales característicos de la Comarca.

En esta primera etapa, se realizarán trabajos de limpieza selectiva de especies vegetales exóticas y un reconocimiento del terreno, con el objetivo de preparar la instalación de la pasarela.

El proyecto se desarrolla de manera articulada entre el Parque Nacional Lago Puelo, la Municipalidad de El Hoyo y Vialidad de la Provincia del Chubut.

O.P.