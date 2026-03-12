19°
22°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 12 de Marzo de 2026
RED43 comarca-andina Parque Nacional Lago PueloHuella Andina
12 de Marzo de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Nuevo puente peatonal conecta la Huella Andina

Comienzan las obras de una pasarela peatonal sobre el río Epuyén, que conectará la Huella Andina, en el Parque Nacional Lago Puelo.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Parque Nacional Lago Puelo inició las tareas preliminares para la construcción de una pasarela peatonal sobre el río Epuyén, en zona de El Desemboque. La obra busca mejorar la seguridad de visitantes y pobladores, evitando el vadeo del río y asegurando la continuidad de los recorridos dentro del área protegida.

 

Según informó la administración del parque, la nueva estructura permitirá conectar de manera segura con la Huella Andina, potenciando la experiencia de trekking y promoviendo el disfrute de los paisajes y ambientes naturales característicos de la Comarca.

 

 

En esta primera etapa, se realizarán trabajos de limpieza selectiva de especies vegetales exóticas y un reconocimiento del terreno, con el objetivo de preparar la instalación de la pasarela.

 

El proyecto se desarrolla de manera articulada entre el Parque Nacional Lago Puelo, la Municipalidad de El Hoyo y Vialidad de la Provincia del Chubut.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 QEPD: Diego Armando Leal
2
 Escándalo por video en redes: Miquelarena pidió que lo investiguen en la Fiscalía
3
 Conflicto en Bosques: trabajadores iniciaron una retención de servicios por tiempo indeterminado
4
 Aerolíneas Argentinas sube los precios de los pasajes
5
 Campaña Antigripal 2026: conocé quiénes deben vacunarse y dónde asistir
1
 Nuevo puente peatonal conecta la Huella Andina
2
 Charla abierta en Trevelin para aprender a prevenir estafas y hackeos
3
 Auténtico: nueva pizzería multi espacios con shows y sabores gourmet en Trevelin
4
 Trevelin será sede del primer Torneo Provincial FENACH del año
5
 Distribución de forraje a productores ganaderos en la región de la Cordillera
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -