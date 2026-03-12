19°
12 de Marzo de 2026
deportes |
Por Redacción Red43

Trevelin será sede del primer Torneo Provincial FENACH del año

Más de 270 nadadores promocionales y federados de categorías promos y federados inaugurarán el calendario de competencias provinciales este 14 y 15 de marzo en el natatorio de la localidad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

 

El Natatorio Municipal de Trevelin recibirá la jornada inicial del calendario anual de natación organizado por la Federación de Natación del Chubut (FENACH) los días sábado 14 y domingo 15 de marzo. Esta primera convocatoria del año está destinada a nadadores de las categorías promocionales y federados del segmento infantojuvenil, dado que las divisiones de mayor edad compiten en la modalidad Máster.

 

 

La actividad competitiva se distribuirá en dos jornadas durante el sábado, con un primer turno de 9 a 13 horas y un segundo bloque de 15 a 20 horas. El domingo la actividad concluirá con una jornada única en el horario de 9 a 13 horas. Debido a las tareas de logística y adecuación del natatorio para recibir a las delegaciones, se comunicó desde la Secretaría de Deportes a los usuarios de pileta libre que no habrá actividad en el turno mañana del viernes previo al torneo. 

 

 

 

En esta apertura del ciclo provincial participan el Equipo Municipal de Comodoro Rivadavia, la Asociación Myfanuy Humphreys, el Centro de Entrenamiento y Desarrollo Deportivo de Trelew. También participan el Club Ferrocarril Patagónico, la Escuela Municipal de Esquel, la Pileta Acuarium de Comodoro Rivadavia, la Escuela Municipal de Natación de Sarmiento, el Club Argentinos del Sur de Gaiman y el Equipo Municipal de Trevelin.

 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

