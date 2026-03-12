Charla abierta en Trevelin para aprender a prevenir estafas y hackeos

Mañana viernes, el SUM 1 del Polideportivo Municipal Evita abrirá sus puertas para recibir a los vecinos interesados en aprender a protegerse de los delitos virtuales.

Esta iniciativa surge de un trabajo conjunto entre la Policía Comunitaria de Trevelin y el Taller de Recreación La Muchachada, coordinado por la profesora Jessica De Los Santos. El encuentro busca que los asistentes se lleven herramientas claras sobre las modalidades de engaño más frecuentes y sepan exactamente cómo reaccionar si notan algo extraño en sus teléfonos.

Durante la jornada, se explicará de manera sencilla cómo evitar que hackeen la cuenta de WhatsApp y qué medidas tomar para mantener la seguridad de los datos personales en el uso cotidiano de la tecnología.

Es fundamental prestar atención a cómo los delincuentes suelen apuntar a las personas mayores a través de diferentes aplicaciones, aprovechando muchas veces la confianza o el desconocimiento de ciertos trucos digitales. Muchas de estas estafas comienzan con un simple mensaje de texto o una llamada por WhatsApp que simula ser un trámite oficial o una urgencia familiar, buscando que la persona entregue códigos o claves privadas.

Al utilizar aplicaciones de redes sociales o mensajería, es vital recordar que ninguna entidad oficial solicita datos sensibles por esos medios. Por eso, generar estos espacios de encuentro permite que los adultos mayores se sientan más seguros al usar sus celulares y entiendan que la mejor defensa es desconfiar de cualquier pedido de información inesperado que llegue a sus pantallas.

E.B.W.

E.B.W.