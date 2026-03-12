Distribución de forraje a productores ganaderos en la región de la Cordillera

El Ministerio de Producción del Chubut realizó la entrega de 1.500 fardos de alfalfa destinados a 25 productores de las localidades de Cholila, zona del Blanco, Laguna Villarino y Lago Rivadavia. Esta provisión de insumos tiene como objetivo el sostenimiento del stock forrajero ante el inicio de la temporada invernal y la situación productiva posterior a los incendios forestales registrados en la zona.

La distribución fue coordinada por la Delegación Oeste del organismo provincial bajo los lineamientos de la declaración de Emergencia Ígnea. Con esta entrega, el número de productores alcanzados por estas acciones en la región asciende a 75.

El operativo contó con el soporte logístico de la Municipalidad de Cholila para el traslado de los materiales. Previamente, se efectuó un relevamiento en 40 establecimientos rurales para determinar la asignación de la ayuda. Los criterios de selección para los beneficiarios incluyeron la inscripción obligatoria en el Registro Nacional de Productores Agropecuarios (RENPA) y la presentación del stock animal actualizado ante las autoridades correspondientes.

Desde el área de Producción se indicó que el suministro de esta forrajería busca mantener la actividad ganadera cordillerana frente a las condiciones climáticas y los daños derivados del fuego en las pasturas naturales.

