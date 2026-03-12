De Trevelin a la Selección: dos jóvenes locales representarán a la provincia

El deporte formativo de la localidad celebra un nuevo hito con la confirmación de la convocatoria de dos atletas locales para integrar las selecciones de Chubut en sus respectivas disciplinas. Josefina Austin y Agustina Reim darán un paso clave en sus carreras deportivas al vestir la camiseta provincial, representando el esfuerzo y el talento de Trevelin frente a las mejores jugadoras de la región.

Handball: Rumbo a los Juegos de la Integración

Josefina Austin, arquera de la Escuela Municipal de Handball de Trevelin, fue citada para participar de una concentración en Comodoro Rivadavia del 13 al 15 de marzo. Esta convocatoria es parte de la preparación de Chubut de cara a la IV Edición de los Juegos de la Integración Patagónica, un certamen que reúne a los talentos más destacados del sur argentino y chileno.





Vóley: Desafío nacional en La Pampa

Por su parte, Agustina Reim, jugadora de la Escuela Municipal de Vóley de Trevelin, se unirá al seleccionado provincial que disputará la Copa Nacional Abierta Sub-16 en La Pampa, del 19 al 22 de marzo. Esta competencia es fundamental en la preparación de los seleccionados para los Juegos de la Patagonia y los Juegos de la Integración Patagónica.





Un reconocimiento al talento local

Desde la Secretaria de Deportes y Recreación Trevelin destacaron el mérito de ambas jóvenes, subrayando que alcanzar una selección provincial es un logro inmenso debido a la gran cantidad de jóvenes que practican estos deportes en toda la provincia.

"Disfruten y capitalicen estas experiencias. Gracias por representarnos; este logro de vestir la camiseta de Chubut en deportes de alto rendimiento es un orgullo para todo Trevelin", expresaron al felicitar a las atletas por su dedicación y compromiso.











M.G