El pasado 20 de enero, la vivienda de Florencia Bahamonde, una vecina de Comodoro, sufrió un incendio, desde ese momento vive junto a sus tres hijos en la casa de su mamá, y este lunes contó que “las pocas cosas” que le quedan en su casa las están robando y vendiendo por redes sociales.

En ese marco, Florencia relató “en estos días me han robado las cosas nuevas, la casa de material la tenía hace medio mes y nos había ayudado el gobierno anterior". La vivienda está ubicada sobre la zona de “el Cerrito”, entre el barrio San Cayetano y Máximo Abásolo.

Y agregó angustiada, “en estos días me robaron lo último que tenía que eran las aberturas que me quedaban”. Respecto a dar aviso a la policía sobre la situación, indicó que “iba a hacer la denuncia pero no saben dónde van a estar las cosas. A mí en este momento no me sirve porque no me dan una solución”, justificó.

Florencia explicó a este medio que el terreno donde tiene la casa que sufrió el incendio es irregular y pide que la ayuden. “Que me den un terreno, yo hace 11 años tengo el expediente. Soy nacida en Comodoro, mis hijos también y quería la reubicación y que me ayuden a construir algo, pero que sea legal”.

Asimismo, mencionó “archivaron mi causa y me dijeron que no le iban a dar curso porque es ilegal en esa zona”. Reclamó Bahamonde y remarcó que en su casa “no tiene gas ni luz”.

“Ahora estoy viviendo con mi mamá y somos 11, tengo una hermana discapacitada. Dormimos en los colchones En mi casa no tengo luz, no tengo gas, nada y ahora viene el invierno y mis hijos tienen que vivir bien. Tengo tres, tiene seis más chiquito, después el otro tiene ocho y la nena tiene catorce. Yo lo estoy cuidando, si no me dan respuesta qué voy a hacer. Voy a tener que a volver a esas chapas”, concluyó.

Fuente ADNSUR



E.H