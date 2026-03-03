Esquel: De Leonardis anunció una capacitación gratuita sobre "Ciudadanía Ambiental"

Con el objetivo de fortalecer el vínculo entre la comunidad y su entorno natural, la Dirección Técnica Ambiental de la Municipalidad de Esquel presentó una nueva propuesta de capacitación gratuita. El licenciado en Biología y responsable del área, Javier De Leonardis, explicó que la iniciativa busca ir más allá del rol institucional para fomentar una responsabilidad compartida en el cuidado del ecosistema local.

Formación y acción en el territorio

La capacitación se dividirá en dos instancias complementarias:

Encuentro Teórico: Se realizará este viernes 6 de marzo a las 18:00 horas en el SUM de la Subsecretaría de Turismo. Allí se abordarán los valores ambientales de la zona, la biodiversidad regional y la importancia de las áreas naturales protegidas.

Salida de Campo: Tendrá lugar el sábado por la mañana, posiblemente en la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta. El objetivo es que los participantes identifiquen problemáticas ambientales reales y propongan soluciones comunitarias.

"La intención es potenciar las iniciativas que surjan desde la comunidad. Hablamos de ciudadanía ambiental, entendiendo que hay una responsabilidad ciudadana de colaborar y participar activamente en el cuidado de nuestros espacios", destacó De Leonardis.

Calendario anual en la Laguna La Zeta

Además de esta capacitación puntual, el funcionario adelantó que se está diseñando un cronograma anual de salidas mensuales a la Reserva Laguna La Zeta. Estas jornadas estarán enfocadas en la interpretación ambiental para que los vecinos puedan conocer y poner en valor los aspectos naturales, ambientales y sociales de este espacio protegido.

Si bien la fecha de la primera salida mensual de marzo se comunicará oportunamente, De Leonardis aseguró que el área técnica ya trabaja en otras líneas de formación que se irán anunciando a lo largo del año.