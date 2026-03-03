12°
Martes 03 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Economía Circular en marcha: Esquel reinserta 385 toneladas de residuos al mercado

Tras completar el proceso de clasificación y separación en origen, la Planta de Residuos de Esquel logró recuperar una cifra histórica de materiales.
Por Redacción Red43

La Municipalidad de Esquel, a través del área de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), concretó la venta de más de 385 mil kilos de materiales reciclables recuperados en la Planta de Residuos. Semanas atrás se llevó adelante la licitación correspondiente para la comercialización de estos materiales.

 

 

La gerente de GIRSU, Mariana López Rey, destacó el compromiso y la tarea diaria del personal de la Planta de Residuos, y especialmente el trabajo de separación que se realiza en la cinta. En ese sentido, informó que la mayoría de la flota de camiones que ingresa a la planta pasa por el circuito de clasificación, lo que permite maximizar la recuperación de materiales.

 

 

Como resultado de este proceso, se lograron recuperar un total de 385.630 kilos de residuos reciclables, entre los que se encuentran plástico, papel, metales y vidrio.

 

