Paritarias: Tensión en el SOEME por intimación de la Secretaría de Trabajo

Rimoldi informó que el sindicato cumplió con la intimación el viernes, presentando el número de resolución que dispone su inscripción como entidad sindical de primer grado y explicando que la certificación de autoridades había sido presentada en tiempo y forma al antiguo Ministerio de Trabajo, actualmente Ministerio de Capital Humano, y que estaba pendiente de resolución por parte de dicho Ministerio. La demora, según el asesor, no es atribuible al sindicato.

En este contexto, el SOEME solicitó a la Municipalidad de Esquel que se manifestara al respecto. "En primer término, si tenía conocimiento de esta intimación y, en segundo término, si desconocía la legitimidad del SOEME para participar en la mesa paritaria," explicó Rimoldi. La respuesta de la Municipalidad fue que no tenía conocimiento de la intimación y que analizaría las presentaciones obrantes en el expediente para responder si cuestionaba o no la legitimación del SOEME. Como resultado, no hubo ningún avance y el proceso quedó suspendido.

El miércoles a las 00:00 horas finaliza el período de conciliación obligatoria, dejando a las partes libres para decidir sus próximos pasos. Rimoldi señaló que el sindicato analizará la situación en asamblea para determinar las acciones a seguir si no se alcanza ningún acuerdo o novedad.

Rimoldi también criticó la postura de la Secretaría de Trabajo, afirmando que abandonó su rol de neutralidad y se transformó en una "fuerza de choque de la Municipalidad de Esquel." Según él, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya determinó que no es necesario tener inscripción sindical para participar en una discusión paritaria, y este asunto también fue resuelto por el Comité de libertad de asociación sindical de la OIT.

"Esta discusión no aporta nada y ha distanciado más a las partes, complejizando de manera innecesaria el proceso de conciliación. Evidentemente, la postura parcial de la Secretaría de Trabajo y la posición de la Municipalidad de escudarse en esta intimación han colaborado a profundizar el conflicto," concluyó Rimoldi.

O.P