Miércoles 01 de Octubre de 2025
01 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

El Concejo de Esquel avanza hacia la transparencia total de fondos públicos

La ordenanza, aprobada por unanimidad, busca mayor transparencia en el uso de los fondos públicos que reciben mensualmente los bloques.
El Concejo Deliberante de Esquel aprobó por unanimidad en su última sesión un proyecto de ordenanza que establece nuevas exigencias para la rendición de gastos de los bloques. De ahora en adelante, los bloques no solo deberán informar los gastos que realizan, sino que también deberán presentar los comprobantes correspondientes.

 

Rafael Crea del Blanco explicó los alcances de la medida: "De aquí en más, cada bloque del Consejo Deliberante de Esquel no sólo debe informar en qué ha gastado ese dinero que se recibe mensualmente, lo recibe el presidente de cada bloque, sino que además debe presentar los tickets, las facturas, comprobantes de pago y demás de esos gastos. Así que bueno, creo que es un paso más hacia la transparencia de fondos que son públicos y bueno, gracias a Dios pudo ser aprobado por unanimidad".

 

El concejal detalló el destino y el monto de los fondos que reciben los bloques:

 

  • Uso de los fondos: Los gastos se utilizan en "útiles de oficina, en todo lo que es alimentos que se utilizan durante el tiempo que pasa el concejal en el Consejo Deliberante y simplemente eso a veces ayuda a distintos vecinos."

     

  • Monto: Cada concejal recibe alrededor de 10 módulos. Con un valor aproximado de $1.200 pesos por módulo, un bloque de cinco concejales, por ejemplo, recibe el equivalente a 50 módulos.

     

La aprobación de la ordenanza por unanimidad marca un avance en la transparencia en la gestión de los fondos públicos dentro del cuerpo deliberativo de Esquel.

T.B

 

