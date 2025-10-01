11°
Miércoles 01 de Octubre de 2025
"Más zapatillas, menos pastillas": El grupo de 120 adultos mayores de Esquel que es ejemplo de vitalidad y solidaridad

El grupo Ejércitate Bailando celebra sus logros, incluyendo ser las destacadas del Abuelazo de Dolavon, y un impacto positivo en la salud de sus integrantes, de 60 a 90 años.
Por Redacción Red43

El grupo de adultos mayores "Ejercítate Bailando", liderado por Azucena Sambueza, se consolidó como un espacio de referencia en Esquel, superando los 120 miembros activos. Bajo el lema "más zapatillas, menos pastillas", la iniciativa combina actividad física, acompañamiento social y gestos solidarios, con un impacto que sus participantes describen como una "transformación de vida".

 

Norma Roberts, de 65 años, es una de las participantes que encontró un cambio rotundo en el grupo. "Yo tengo artritis reumatoidea deformante, entré ahí a gatas, ahora soy otra persona, me cambió la vida," relató. Roberts destacó que Sambueza es "una mujer maravillosa que todo lo que hace es de corazón sin pedirnos nada a nadie" y recomendó la participación a otras personas con enfermedades crónicas. Norma, quien participa hace tres meses, enfatizó en el excelente ambiente.

 

Rita Flores, de 81 años y con tres años en el grupo, coincidió en el valor del espacio, resaltando la unidad y el apoyo mutuo: "Somos muy unidas, igualmente a las más ancianas las acompañamos, las cuidamos, juntamente con Azucena." Flores aseguró que el baile le da "más vida": "De los años que tengo no me envejezco, así que siempre estoy."

 

Azucena Sambueza explicó que su trabajo con adultos mayores data de hace más de 15 años y que, en esta oportunidad, la convocatoria cuenta con un apoyo especial al municipio y al intendente Matías Taccetta.

 

El grupo no solo se enfoca en la recreación, sino que también realiza acciones solidarias: "Juntamos alimentos para los comedores, útiles escolares para la escuela, siempre estamos pensando también en el otro, poderlos ayudar," comentó Sambueza.

 

Sambueza compartió con entusiasmo la reciente participación del grupo en el "Abuelazo en Dolavon". Gracias a un colectivo provisto por el intendente Dante Bowen, 44 mujeres mayores viajaron y fueron "las destacadas del abuelazo," según una felicitación de la Ministra Papaiani. "Dejamos bien a Esquel, así que estamos re agrandadas," celebró.

 

Las integrantes de "Ejercítate Bailando" son, además, las principales promotoras del crecimiento del espacio. Azucena Sambueza afirmó: "Mis adultas también fueron gestoras de esta convocatoria, porque somos nosotros 120, pero ellas mismas van convocando, entonces somos mucha gente convocando."

 

Próximamente, el grupo planea festejar el Día de la Madre y terminar el año con una fiesta que invite a todos los adultos mayores de la ciudad.

 

T.B

 

