Un llamado a la participación y la preocupación por las tarifas: la voz de un vecino en la audiencia de la Cooperativa

En la reciente audiencia de la Cooperativa 16 de Octubre, Morky Carlos, un vecino y prestador turístico de la localidad, expresó su preocupación por la falta de participación de la ciudadanía y el impacto inminente de los aumentos en las tarifas de servicios. Lamentó la escasa concurrencia de los vecinos a pesar de las constantes quejas que se escuchan en redes sociales y medios de comunicación locales. "Es lamentable que no se hayan acercado los vecinos, porque es el momento para aprovechar y reclamar", señaló. Hizo hincapié en que, teniendo la oportunidad de inscribirse y participar en el debate, la gente no lo hizo.

Como prestador turístico, Carlos se presentó en la audiencia para entender los desafíos económicos que enfrentará al habilitar nuevos departamentos. Mencionó su preocupación al escuchar que el Estado Nacional está interviniendo en la situación y, como se ha advertido, se anticipa la eliminación de subsidios. "En algún momento se van a cortar los subsidios, que son tarifas que la gente por ahí no tiene en cuenta, que son muy altas, y que vamos a tener un costo muy alto en la factura de la luz", afirmó.

El vecino criticó la superficialidad del debate en la audiencia. "Hacen algo muy, muy por arriba. A mí no me convence. Había que ir más profundo y el análisis que hacen es muy suave, digamos", indicó, lamentando la falta de claridad sobre el impacto final de los costos en las facturas.

Carlos también asumió una "mea culpa" colectiva, reconociendo que, si bien el Consejo de la Cooperativa está abierto, los vecinos no se organizan para dialogar y presentar sus reclamos. "Tenemos las herramientas y no las usamos", sentenció.

A título personal, compartió el desafío que enfrenta para pagar tres facturas, y cómo, a pesar de seguir pagando todos los impuestos, se ha visto obligado a reducir costos, como la contratación de personal de limpieza. "Cada vez nos achicamos más para poder afrontar", comentó, evidenciando la difícil situación económica.

Morky Carlos concluyó con una reflexión sobre la responsabilidad de los propios vecinos de Esquel. "Nos quejamos, criticamos, pero tenemos las herramientas y no las usamos, entonces los esquelenes estamos complicados, vamos a hacernos cargo", finalizó, haciendo un llamado a la acción y la participación.

E.B.W.