Renunció el subsecretario de Cultura de Esquel a un mes de asumir

El ahora ex funcionario confirmó la dimisión a Red43, informando que es por asuntos personales y familiares que no continúa en el puesto asumido a un mes como Subsecretario de Cultura de la Municipalidad de Esquel. Mateos había llegado a la Subsecretaría de la mano de Walter Torres, quien asumió como secretario de Turismo, Deportes y Cultura. En este período de tiempo, su tarea inicial se había centrado en conformar su equipo y delinear los proyectos a impulsar.

La salida de Mateos marca la segunda baja importante en el área de Cultura en un lapso breve. Su predecesor, Enrique Castro, también había dejado el cargo recientemente por "motivos personales". Esta situación pone en evidencia una etapa de transición en el área.

La responsabilidad de encontrar una solución recae ahora sobre el Intendente Taccetta y el Secretario de Cultura, Deportes y Turismo Walter Torres, quienes deberán proponer un nuevo nombre para la Subsecretaría.

