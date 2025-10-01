11°
Miércoles 01 de Octubre de 2025
01 de Octubre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

Robo con rotura de luneta en el estacionamiento de la Cascada Esquel

La policía llegó al lugar tras ser alertada por un testigo. La Comisaría Segunda y Criminalística investigan la sustracción de equipos de sonido.
Por Redacción Red43

Un robo fue perpetrado en el estacionamiento del sendero de la Cascada Esquel cerca de las 18:00 horas, donde delincuentes rompieron la luneta de un vehículo para sustraer equipos de sonido.

 

El hecho fue alertado a la policía de la Comisaría Segunda. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a una persona ajena al vehículo dañado, que se constató que era la persona que había dado el aviso.

 

Posteriormente, llegó el propietario del vehículo, quien había estado recorriendo el sendero del arroyo la Cascada. Tras verificar el interior del rodado, el damnificado constató a simple vista el faltante de: Dos equipos bafles de sonido, dos cables plug y una pedalera marca Vox.

 

Inmediatamente se dio intervención a personal de Criminalística, que se hizo presente en el lugar para realizar el relevamiento parcial de lo ocurrido. Sin embargo, hasta el momento no se ha podido constatar nada sobre los autores o el destino de los elementos robados.

 




T.B

 

