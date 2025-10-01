15°
16°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 01 de Octubre de 2025
RED43 comarca-andina Lago PueloEl Bolsón
01 de Octubre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Como si fuera suya: La dueña reconoció su moto robada estacionada afuera de un negocio

La damnificada reconoció su vehículo frente a un comercio; la Policía confirmó que había sido sustraído horas antes. El insólito episodio terminó con la moto devuelta a su dueña y una causa judicial en marcha.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La intervención de la Policía de Río Negro permitió recuperar una motocicleta Honda XR 150 que había sido denunciada como robada en la localidad chubutense de Lago Puelo. El operativo se concretó este lunes al mediodía en El Bolsón, donde el rodado fue hallado estacionado frente a un comercio céntrico.

 

Según informaron fuentes oficiales, fue la propia damnificada (oriunda de Chubut) quien advirtió la presencia de su vehículo y alertó de inmediato a la policía. Al llegar al lugar, los efectivos confirmaron que se trataba de la moto que había sido sustraída horas antes en la provincia vecina.

 

 

El conductor de la motocicleta fue demorado en el sitio y notificado del inicio de una causa judicial por presunto encubrimiento.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 QEPD Noemi Victoria Toulon
2
 Tensión en Comodoro: Una mujer ahorcó a su vecina por ayudar a un perro callejero
3
 Escuela Ex Normal: 80 años al servicio de la educación de Esquel
4
 Multas por irresponsabilidad: el procedimiento de Fauna Urbana ante perros sueltos en Esquel
5
 Anunciaron cortes de energía para el 1 y 2 de octubre: Qué zonas estarán afectadas y por qué
1
 Milei en caída: una encuesta nacional revela el desplome de su imagen
2
 Un llamado a la participación y la preocupación por las tarifas: la voz de un vecino en la audiencia de la Cooperativa
3
 El Gobierno provincial financiará la obra de ampliación del Gimnasio de Fontana de Trevelin
4
 Facundo Romera se impuso en el Tetratlón del Club Andino Esquel
5
 Inversión deportiva: Municipio confirma avances en playones, natatorio y el gimnasio del barrio Chanico Navarro
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -