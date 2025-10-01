Como si fuera suya: La dueña reconoció su moto robada estacionada afuera de un negocio

La intervención de la Policía de Río Negro permitió recuperar una motocicleta Honda XR 150 que había sido denunciada como robada en la localidad chubutense de Lago Puelo. El operativo se concretó este lunes al mediodía en El Bolsón, donde el rodado fue hallado estacionado frente a un comercio céntrico.

Según informaron fuentes oficiales, fue la propia damnificada (oriunda de Chubut) quien advirtió la presencia de su vehículo y alertó de inmediato a la policía. Al llegar al lugar, los efectivos confirmaron que se trataba de la moto que había sido sustraída horas antes en la provincia vecina.

El conductor de la motocicleta fue demorado en el sitio y notificado del inicio de una causa judicial por presunto encubrimiento.

