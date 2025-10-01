Anunciaron cortes de energía para el 1 y 2 de octubre: Qué zonas estarán afectadas y por qué

La Dirección General de Servicios Públicos (DGSP), Delegación Noroeste, informó a los usuarios de Epuyén y Cholila que habrá cortes programados en el suministro eléctrico durante dos jornadas consecutivas.

Según el comunicado oficial, la interrupción del servicio se realizará el miércoles 1 y jueves 2 de octubre, en el horario de 14 a 19 horas, para llevar adelante trabajos de la empresa INCOPA en la línea de 33 kV que abastece a ambas localidades cordilleranas.

O.P.