Miércoles 01 de Octubre de 2025
01 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Anunciaron cortes de energía para el 1 y 2 de octubre: Qué zonas estarán afectadas y por qué

La Dirección General de Servicios Públicos informó que el corte será entre las 14 y las 19 horas por trabajos en la línea de 33 kV
Por Redacción Red43

La Dirección General de Servicios Públicos (DGSP), Delegación Noroeste, informó a los usuarios de Epuyén y Cholila que habrá cortes programados en el suministro eléctrico durante dos jornadas consecutivas.

 

 

Según el comunicado oficial, la interrupción del servicio se realizará el miércoles 1 y jueves 2 de octubre, en el horario de 14 a 19 horas, para llevar adelante trabajos de la empresa INCOPA en la línea de 33 kV que abastece a ambas localidades cordilleranas.

 

 

 

O.P.

 

