Continúa el paro de Trabajadores de la Salud en Chubut: "Esperamos sepan entender"

Continúa el paro de Trabajadores de la Salud en Chubut, anunciado de 48 horas y con una convocatoria en el mediodía de hoy, para movilizarse desde el Hospital Zonal de Esquel hasta la zona céntrica de la calle 25 de mayo.



Norma Brunt, delegada del Sindicato de Salud Pública (SISAP), explicó que hicieron “la convocatoria para contar sobre el descontento por el Decreto 1169. Hay un llamado a paritaria salarial. Se hizo por decreto, desde el año pasado que no tenemos aumento, solamente en los decretos”.



Las manifestaciones en este paro tuvieron un episodio tenso el día de ayer en Puerto Madryn: “llegamos a esta situación ya la gente está muy enojada, y estamos cansados porque todo aumenta menos el sueldo nuestro. Lo más triste de todo esto es que se provoca una lucha de pobres contra pobres, ayer era vergonzoso en Puerto Madryn la gente de salud, y el ministro Iturrioz mandando a la policía a reprimir, vergonzosa su actitud, los policías no lo querían hacer, se les notaba en la cara”.



Brunt explicó que “eso es lo que no queremos hacer, nosotros no queremos tener esa pelea. Vamos a salir a hacer una marcha, vamos a ir hasta 25 de mayo a Rivadavia, solamente queremos ir a mostrar la incomodidad y hacerle saber a la comunidad, vamos a llevar unos panfletos, hay gente que no sabe que es lo que nos está sucediendo”.



Las medidas de fuerza continuarán una vez terminadas esas 48 horas: “lo único que queremos es venir a trabajar y cumplir, esperemos que sepan entender. Igual de todas formas, los servicios esenciales, vacunación, la guardia está atendiendo todo lo que es de emergencias, vacunación sigue trabajando normalmente, y también donde se dan turnos”.



SL