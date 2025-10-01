Adultos Mayores de Esquel celebraron su día con una convocatoria récord en un evento abierto y gratuito

Con una convocatoria que "superó las expectativas", la ciudad de Esquel celebró hoy el Día Internacional del Adulto Mayor con un gran evento social y recreativo. La jornada, organizada por la Dirección de Adultos Mayores con el apoyo de diversas instituciones y el sector privado, se destacó por su carácter abierto y gratuito.

Natalia Viana, directora del área, expresó su sorpresa y alegría por la cantidad de asistentes: "La verdad que sí, nos sorprendió la cantidad de gente que ha venido. La idea siempre es seguir creciendo, seguir apostando a estos eventos para que ellos tengan este espacio recreativo. También en lo social es muy importante, en lo grupal".

El evento fue fruto de un extenso trabajo en red entre la dirección, distintas secretarías e instituciones. Viana destacó que la difusión se realizó a través de las sedes, la Policía Comunitaria y el sector de Salud.

Hubo una fuerte colaboración de áreas municipales: Cultura aportó los artistas invitados y Deportes brindó el espacio. Además, se destacó la participación del sector privado, con la presencia de Farmacias Patagónicas, que ofreció un puesto de asesoramiento y toma de presión. Natalia Viana mencionó que esta ampliación al sector privado es un trabajo "nuevo" que buscan seguir expandiendo.

El Consejo de Adultos Mayores local también estuvo presente y colaboró activamente en la organización.

Carlos De Leonardis, Presidente del Consejo de Adultos Mayores, manifestó su satisfacción por la respuesta: "Acá estamos disfrutando de esto que ha superado las expectativas, realmente ha venido más gente de la que esperábamos. Está muy bien organizadito".

El evento fue completamente abierto y sin necesidad de inscripción ni pago, solo con la condición de ser adulto mayor. De Leonardis celebró que "hay gente que ya se está prendiendo en el baile, así que todo bien, todo bien".

Aldo Mendoza, Vicepresidente del Consejo, reforzó esta idea, señalando que la respuesta de las organizaciones, grupos comunitarios, juntas vecinales y centros de jubilados siempre ha superado las expectativas. Mendoza también mencionó la expectativa de que la final de los Juegos Jubilatenses se pueda realizar en Esquel, en el Centro de Encuentros y Actividades de la Cordillera (CEAC) de la Mena.

Graciela Deccar, Revisora de Cuentas del Consejo, aclaró que, si bien su cargo se relaciona con finanzas, el Consejo "no maneja plata". Su función se centra en la planificación de viajes y actividades, como su reciente participación en Salta, donde los costos fueron cubiertos por el gobierno provincial o de forma individual en actividades locales.

En el evento participaron adultos mayores con un rango de edad entre 60 y 90 años, destacando que hay personas "fácil unos cuantos de 90".



