Esquel amanece con frio y mas ráfagas fuertes

10 de Octubre de 2025
La jornada de este viernes 10 de octubre estará marcada por el frío y la nubosidad en Esquel. Se espera que la temperatura máxima no supere los 11°C.
El cielo se mantendrá mayormente nublado durante la mañana. Hacia la tarde y la noche, aumenta la probabilidad de lluvias aisladas (entre 10 y 40%).
El Frío se Mantiene
-
La temperatura mínima será de 4°C en la madrugada.
-
El viento soplará del Suroeste (SO) con ráfagas que alcanzarán hasta 59 km/h en la primera mitad del día.
