Esquel amanece con frio y mas ráfagas fuertes

La jornada de este viernes 10 de octubre estará marcada por el frío y la nubosidad en Esquel. Se espera que la temperatura máxima no supere los 11°C.

El cielo se mantendrá mayormente nublado durante la mañana. Hacia la tarde y la noche, aumenta la probabilidad de lluvias aisladas (entre 10 y 40%).

El Frío se Mantiene