Esquel, Argentina
Viernes 10 de Octubre de 2025
10 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Esquel amanece con frio y mas ráfagas fuertes

Entérate del clima según el Servicio Meteorológico Nacional 
Por Redacción Red43

La jornada de este viernes 10 de octubre estará marcada por el frío y la nubosidad en Esquel. Se espera que la temperatura máxima no supere los 11°C.

 

 

El cielo se mantendrá mayormente nublado durante la mañana. Hacia la tarde y la noche, aumenta la probabilidad de lluvias aisladas (entre 10 y 40%).

 

 

El Frío se Mantiene

 

  • La temperatura mínima será de 4°C en la madrugada.

     

  • El viento soplará del Suroeste (SO) con ráfagas que alcanzarán hasta 59 km/h en la primera mitad del día.

     

