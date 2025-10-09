10°
Esquel, Argentina
Jueves 09 de Octubre de 2025
09 de Octubre de 2025
Jueves inestable: Bajas temperaturas y se esperan lluvias intensas en Esquel

Enterate del clima según el Servicio Meteorológico Nacional.
La jornada de hoy, jueves 9 de octubre, será inestable y fría en Esquel. El pronóstico anticipa lluvias fuertes y la presencia de vientos intensos durante gran parte del día.

 

 

La temperatura máxima no superará los 11°C.

 

 

Detalles del Clima

 

El viento del Oeste se mantendrá persistente, con ráfagas que alcanzarán los 78 km/h en la madrugada y la mañana.

 

 

La mayor probabilidad de lluvias se concentra en las primeras horas, con posibilidad de precipitaciones aisladas hacia la tarde. La temperatura mínima será de 5°C.

 

 

F.P

 

