Peligro de Incendios: Emiten alerta extrema en Chubut por condiciones críticas

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego y la Secretaría de Bosques emitieron una alerta crítica para la jornada de hoy, indicando que el nivel de peligrosidad de incendios se encuentra en categoría EXTREMO.

Las autoridades advierten que se esperan condiciones críticas para la ocurrencia y el desarrollo de incendios en la provincia.

Se solicita la máxima precaución a la comunidad: