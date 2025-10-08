14°
15° 12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 08 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
08 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Peligro de Incendios: Emiten alerta extrema en Chubut por condiciones críticas

El Servicio de Manejo del Fuego advierte sobre la facilidad con que podría iniciarse y propagarse un siniestro.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego y la Secretaría de Bosques emitieron una alerta crítica para la jornada de hoy, indicando que el nivel de peligrosidad de incendios se encuentra en categoría EXTREMO.

 

 

Las autoridades advierten que se esperan condiciones críticas para la ocurrencia y el desarrollo de incendios en la provincia.

 

 

Se solicita la máxima precaución a la comunidad:

 

 

  • No encender fuego.

     

  • Evite realizar actividades con herramientas que generen chispas y puedan iniciar un foco ígneo.

     

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 La Fiscalía de Esquel entregó la llave de la casa de Ana Calfín a su familia
2
 Habrá un corte de energía que durará dos horas para mantenimiento en zona urbana
3
 Corte de energía este miércoles: Qué zonas estarán sin luz, a qué hora y por qué
4
 Retención de servicios en la Municipalidad
5
 Cuenta regresiva: Cineasta de Esquel necesita tu voto para ganar en el Festival Internacional 7SIFF
1
 "Más zapatillas, menos pastillas": El grupo de 120 adultos mayores de Esquel que es ejemplo de vitalidad y solidaridad
2
 Cristina recibió a Kicillof y llamaron a “sumar fuerzas” rumbo a octubre
3
 Robo con rotura de luneta en el estacionamiento de la Cascada Esquel
4
 Imputan a José Luis Espert por lavado de dinero
5
 Alerta Rutas: Vialidad pide extrema precaución para circular entre Comodoro, Esquel y Sarmiento
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -