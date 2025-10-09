Taccetta: "No existe Parque Industrial en el país que tenga este beneficio"

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, habló sobre la apertura del período postulación para los lotes sin costo en el Parque Industrial.

"Tomamos la decisión, ni bien iniciamos la gestión, de licitar esa obra y abrir esta convocatoria para las empresas que quieran instalarse en el Parque Industrial", comentó. Además, aseguró que se promovieron beneficios impositivos especiales para las empresas locales que quieren invertir y generar trabajo en este espacio.

En este sentido se dirigió la decisión de otorgar los primeros lotes de forma gratuita: "No existe Parque Industrial en el país que tenga este beneficio que nosotros queremos dar a los inversores locales y, culminado ese plazo, seguiremos buscando la atracción para que más empresas se instalen en el Parque Industrial y puedan generar el trabajo que tanto necesitamos en Esquel".

Por su parte, la directora de Desarrollo Productivo y Emprendedurismo de la Municipalidad de Esquel, Paula Botto, explicó la reglamentación de la Ordenanza 169: "En esa ordenanza se especifica un período de 20 días corridos en los cuales se va a convocar a las empresas. El procedimiento incluye la participación del órgano asesor con una solvencia técnica y una matriz de evaluación que es la que estamos socializando entre los interesados, para que sea un proceso transparente, ordenado y bien técnico".

Además, Botto comentó que hasta el momento ya hay 4 empresas locales que demostraron su interés en instalarse en el Parque Industrial: "Hay empresas de industria, de logística y distribución, de tratamiento de residuos patológicos. La verdad es que estas primeras 4 empresas son viables, y entendemos que en las próximas semanas se postularán más".

Claudio Selva, presidente de la Cámara de Comercio de Esquel, aseguró que desde su espacio también se viene impulsando y trabajando en el Parque Industrial y comentó: "Una anécdota que se me viene a la mente es que el Parque Industrial de Bariloche tiene como modelo el proyecto de lo que era el Parque Industrial de Esquel. Es una cosa muy bien pensada, con gente muy capaz".

La postulación para acceder a estos lotes sin costo tiene como condición el inicio de la construcción en un corto plazo: "En menos de un año tienen que iniciar esta obra", advirtió Taccetta. Al mismo tiempo, recordó otros beneficios: por un lado, una línea de crédito especial que propone el Banco del Chubut, y por el otro, la intención de tener un parque de energía solar que abastezca a todos aquellos que se quieran instalar dentro del Parque Industrial.

R.G.