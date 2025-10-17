16°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 17 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Trevelin
17 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Una quinceañera viajó desde Santa Fe hasta Trevelin para cumplir su sueño en el Campo de Tulipanes

La joven eligió los paisajes patagónicos para las fotos de sus 15 años. Viajó junto a un equipo de producción que destacó la majestuosidad del lugar y la calidez con la que fueron recibidos.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El encanto del Campo de Tulipanes de Trevelin volvió a traspasar fronteras y a atraer visitantes de todo el país. Esta vez, una quinceañera de Santa Fe decidió cumplir su sueño de tener las fotos de sus 15 años en uno de los escenarios naturales más imponentes de la Patagonia.

 

La joven viajó especialmente desde su provincia natal acompañada por un equipo de producción fotográfica y audiovisual, que quedó maravillado con la experiencia. “Yo quería venir a verlo con mis ojos, porque había visto fotos y videos. La primera impresión fue genial porque los colores, el contraste y la montaña nevada son cosas que a los fotógrafos nos gustan mucho”, expresó uno de los profesionales que integró el equipo.

 

Durante la sesión, el grupo trabajó entre los coloridos surcos de tulipanes con el imponente paisaje cordillerano de fondo, aprovechando cada rincón del campo que ya es un ícono turístico de la región.

 

Además, el equipo santafesino destacó la amabilidad de los dueños del establecimiento, quienes facilitaron la jornada de trabajo: “Nos acomodaron los horarios para que la quinceañera se vuelva a hacer las fotos, muy cómodos con los dueños, muy cómodos con la locación”, remarcaron.

 

La historia de esta joven viajera refleja el magnetismo que genera Trevelin y su entorno natural, donde la belleza de los paisajes se combina con la hospitalidad de su gente, transformando cada visita en una experiencia única.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 QEPD Pamela Lucia Gimena Underwood
2
 Vecinos reclaman que la heladería Grido impide estacionar en una cuadra céntrica
3
 El juez esquelense acusado de usar IA difundió un video en sus redes sociales
4
 Esquel VideoClub: La misión para digitalizar viejos VHS y recuperar la memoria del pueblo
5
 Turistas visitan el Campo de Tulipanes: "Es un lugar soñado"
1
 Vecinos reclaman que la heladería Grido impide estacionar en una cuadra céntrica
2
 Sánchez Albornoz advirtió sobre el impacto del endeudamiento y defendió el rol del Congreso
3
 Elecciones 26 de octubre: Esta semana habrá capacitaciones sobre la boleta única
4
 Viernes con sol, calma y un anticipo ideal del fin de semana
5
 Nuevo caso de faena ilegal de guanacos: esta vez, 30 animales fueron decomisados
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -