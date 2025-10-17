Una quinceañera viajó desde Santa Fe hasta Trevelin para cumplir su sueño en el Campo de Tulipanes

El encanto del Campo de Tulipanes de Trevelin volvió a traspasar fronteras y a atraer visitantes de todo el país. Esta vez, una quinceañera de Santa Fe decidió cumplir su sueño de tener las fotos de sus 15 años en uno de los escenarios naturales más imponentes de la Patagonia.

La joven viajó especialmente desde su provincia natal acompañada por un equipo de producción fotográfica y audiovisual, que quedó maravillado con la experiencia. “Yo quería venir a verlo con mis ojos, porque había visto fotos y videos. La primera impresión fue genial porque los colores, el contraste y la montaña nevada son cosas que a los fotógrafos nos gustan mucho”, expresó uno de los profesionales que integró el equipo.

Durante la sesión, el grupo trabajó entre los coloridos surcos de tulipanes con el imponente paisaje cordillerano de fondo, aprovechando cada rincón del campo que ya es un ícono turístico de la región.

Además, el equipo santafesino destacó la amabilidad de los dueños del establecimiento, quienes facilitaron la jornada de trabajo: “Nos acomodaron los horarios para que la quinceañera se vuelva a hacer las fotos, muy cómodos con los dueños, muy cómodos con la locación”, remarcaron.

La historia de esta joven viajera refleja el magnetismo que genera Trevelin y su entorno natural, donde la belleza de los paisajes se combina con la hospitalidad de su gente, transformando cada visita en una experiencia única.

R.G.