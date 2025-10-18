El Gobierno del Chubut firmó un convenio con CABASE para la futura instalación de un Punto de Intercambio de Internet en Esquel

El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Innovación y Mejora de Procesos, firmó este viernes en Esquel un convenio marco con la Cámara Argentina de Internet (CABASE) con el objeto de generar un ámbito de colaboración, cooperación e intercambio de conocimientos y experiencias, promoviendo acciones beneficiosas para ambas entidades.

Tanto el Gobierno del Chubut como la Universidad del Chubut serán socios de CABASE con el objetivo de firmar una posterior acta acuerdo, siendo parte también el Municipio de Esquel, para instalar un IXP en esa ciudad.

Las firmas se dieron en el marco del Encuentro TIC Chubut 2025 que se llevó adelante en la Extensión Áulica Esquel de la Universidad del Chubut, buscando potenciar la innovación como motor de crecimiento regional, articulando esfuerzos entre el sector privado, el ámbito académico y el Estado.

El Encuentro TIC fue organizado por la Cámara Madrynense de Empresas y Emprendedores de Tecnologías de la Información y la Comunicación (CAMEETIC) en conjunto con la UDC, como un espacio estratégico para conectar empresas tecnológicas, universidades, organismos estatales y organizaciones usuarias de tecnología. El objetivo central es fortalecer el ecosistema emprendedor de Chubut, promover la generación de nuevos negocios y abrir oportunidades para los profesionales formados en la provincia.

Paso estratégico para mejorar la conectividad

La subsecretaria de Innovación y Mejora de Procesos, Tamara Sander, destacó la importancia del convenio firmado en Esquel para avanzar en la instalación de un IXP (Punto de Intercambio de Internet) en la región cordillerana, subrayando que se trata de “un paso estratégico para fortalecer la conectividad y el desarrollo tecnológico en la Patagonia”.

“Esto nos va a permitir, como Gobierno Provincial, poder trabajar colaborativamente para concretar la instalación de un IXP acá en Esquel, como nodo regional, lo cual es importante no solamente para la zona sino también para posicionar a la provincia del Chubut como un polo tecnológico”, afirmó la funcionaria.

En ese sentido, Sander explicó que la concreción de estos puntos de intercambio de tráfico de Internet representa una mejora sustancial en la infraestructura digital provincial, permitiendo que el tráfico se mantenga dentro de la región.

“Lo importante de concretar las instalaciones de estos IXP es poder potenciar el tráfico de Internet a nivel regional dentro de la provincia, y conectarnos con un nodo cercano en Río Negro o en Neuquén, fortaleciendo aún más la región patagónica”, puntualizó.

La subsecretaria remarcó que el proyecto se enmarca en los ejes de gestión impulsados por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, orientados a reducir las brechas digitales y garantizar igualdad de oportunidades en todo el territorio provincial.

“Concretar mejores instalaciones de Internet y permitir que todos los proveedores y privados confluyan en este IXP no solo mejora la conectividad en la zona, sino que también brinda mayor oportunidad para la región”, destacó.

“Para mí lo más importante, o lo que me gusta remarcar, es el trabajo colaborativo y la sinergia que se produjo entre CABASE, la Universidad del Chubut, el municipio de Esquel y nosotros como provincia. Desde mi área, que depende de la Secretaría General, acompañamos los lineamientos del gobernador para brindar mayores y mejores oportunidades a través de la conectividad”, expresó.

Convenios

En la apertura de la jornada, la provincia del Chubut firmó un convenio marco con CABASE con el objetivo tener una prestación mutua de colaboración, asesoría, capacitación y asistencia en los temas relativos a la esfera de competencia de las partes para la pronta incorporación de un nuevo Punto de Intercambio de Tráfico (IXP) en Esquel.

Seguidamente, se firmó un acta compromiso entre el Gobierno del Chubut, CABASE y la Universidad del Chubut para ceder un espacio físico donde funcionará ese Nodo de Acceso al Conocimiento. Posteriormente se hizo lo propio con el Municipio local, representado por Gustavo Simieli,

Secretario General de Intendencia.

Chubut como Polo Tecnológico

La instalación de un IXP en Esquel convierte a la Provincia y a la ciudad en un nodo clave de la red nacional, promoviendo su visibilidad como punto de conectividad. Permitirá además fortalecer el posicionamiento institucional de la Provincia como referentes en infraestructura TIC. Atrae posibles inversiones tecnológicas, CDNs de contenido (como Google, Netflix, Meta, etc.) promoviendo el desarrollo de un clúster regional de servicios digitales, entre otros beneficios.

F.P