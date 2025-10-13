13°
sociedad |
Por Redacción Red43

Sánchez Albornoz advirtió sobre el impacto del endeudamiento y defendió el rol del Congreso

La concejal explicó cómo funcionará la boleta única en las próximas elecciones y anunció que votará a Juan Pablo Luque: "Lo voy a votar con total y completa convicción". 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Durante la sesión ordinaria del Concejo Deliberante, la concejal Silvana Sánchez Albornoz hizo uso de su hora de preferencia.

 

En principio, la concejal se refirió a las medidas económicas del actual ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo: "La semana pasada estuvo otra vez en tema de discusión y de debate el endeudamiento y la fragilidad financiera que tiene nuestro país. Este es un tema que muchas veces hemos tocado: la deuda externa de la Argentina. Es una deuda que, además, tiene algunos conflictos en cuanto a su legalidad y legitimidad. Es una deuda externa por la que se le debe al Fondo Monetario Internacional y a acreedores privados". 

 

En esta línea, Sánchez Albornoz recordó que el próximo año empiezan los vencimientos de dicha deuda. "Este endeudamientos nos sale caro a los argentinos porque afecta a nuestras universidades, a nuestros hospitales públicos, a las jubilaciones, a los salarios de los trabajadores", señaló. 

 

Además, se refirió a dos proyectos que ingresaron al Congreso en la última semana. Por un lado, el proyecto que busca restringir el uso de los DNU presidenciales. Por otro lado, el proyecto mediante el cual se reafirman las atribuciones exclusivas del Congreso. 

 

Finalmente, Sánchez Albornoz destacó la importancia del Congreso y remarcó el trabajo que viene sosteniendo desde su lugar para revalorizar su labor: "El Congreso es muy importante, pero yo diría que es más importante que en el Congreso tengamos representantes que defiendan los derechos del pueblo. Ahora, el 26 de octubre, nosotros los argentinos vamos a votar. El primer mensaje es que vayan a votar".

 

Además, explicó cómo funcionará la boleta única y adelantó que su candidato es Juan Pablo Luque: "Obviamente, yo voy a votar al Frente Unidos Podemos, a Juan Pablo Luque. Lo voy a votar con total y completa convicción". 

 

 

R.G.

 

