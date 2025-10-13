Elecciones 26 de octubre: Esta semana habrá capacitaciones sobre la boleta única

Estas elecciones tienen una modalidad distinta a las anteriores: la boleta única. Para que todas las personas puedan emitir correctamente su voto, se dictarán capacitaciones en los SUM de la localidad de El Hoyo, y en el Auditorio de Cultura.
Durante estas elecciones se votarán tres categorías principales: candidatos a legisladores nacionales, referéndum de eliminación de fueros a funcionarios, magistrados y sindicalistas, y elección del Consejo de la Magistratura.
Cómo se emite el voto
El procedimiento es el siguiente:
-
Tomar la boleta única y una lapicera.
-
Ingresar a la cabina de votación y marcar el casillero correspondiente a la elección.
-
Doblar la boleta y depositarla en la urna.
Recordar que no se permiten fotos dentro de la cabina, ya que esto puede generar multas.
Cronograma de capacitaciones abiertas al público
-
13/10 – 15 hs → SUM El Desemboque
-
13/10 – 17 hs → SUM El Sauzal
-
16/10 – 15 hs → SUM Puerto Patriada
-
17/10 – 15 hs → SUM El Pedregoso
-
21/10 – 15 hs → SUM Curramahuida
-
22/10 – 17 hs → Auditorio de Cultura
Hoy, lunes 13 de octubre, hay capacitaciones en el SUM El Desemboque a las 15 hs y en el SUM El Sauzal a las 17 hs.
O.P.