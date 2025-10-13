16°
16°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 13 de Octubre de 2025
RED43 comarca-andina El HoyoCapacitaciónBoleta Única de Papelelecciones26 de octubre
13 de Octubre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Elecciones 26 de octubre: Esta semana habrá capacitaciones sobre la boleta única

Invitan a vecinas y vecinos a participar de las capacitaciones sobre la nueva modalidad de votación con boleta única, que se implementará en estas elecciones.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Estas elecciones tienen una modalidad distinta a las anteriores: la boleta única. Para que todas las personas puedan emitir correctamente su voto, se dictarán capacitaciones en los SUM de la localidad de El Hoyo, y en el Auditorio de Cultura.

 

Durante estas elecciones se votarán tres categorías principales: candidatos a legisladores nacionales, referéndum de eliminación de fueros a funcionarios, magistrados y sindicalistas, y elección del Consejo de la Magistratura.

 

Cómo se emite el voto

 

El procedimiento es el siguiente:

 

  1. Tomar la boleta única y una lapicera.

     

  2. Ingresar a la cabina de votación y marcar el casillero correspondiente a la elección.

     

  3. Doblar la boleta y depositarla en la urna.

     


Recordar que no se permiten fotos dentro de la cabina, ya que esto puede generar multas.

 

Cronograma de capacitaciones abiertas al público

 

  • 13/10 – 15 hs → SUM El Desemboque

     

  • 13/10 – 17 hs → SUM El Sauzal

     

  • 16/10 – 15 hs → SUM Puerto Patriada

     

  • 17/10 – 15 hs → SUM El Pedregoso

     

  • 21/10 – 15 hs → SUM Curramahuida

     

  • 22/10 – 17 hs → Auditorio de Cultura

     

Hoy, lunes 13 de octubre, hay capacitaciones en el SUM El Desemboque a las 15 hs y en el SUM El Sauzal a las 17 hs.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 De la alegría más inmensa, a la tristeza más profunda
2
 La “rata vizcacha” reaparece en Chubut tras 15 años sin ser vista
3
 Explosión en un desarmadero ilegal deja a un joven internado en estado crítico
4
 Reforma laboral y tributaria: las medidas que Milei llevará al Congreso en diciembre
5
 Tradición y sabor en Gualjaina: se realizó el 8° Encuentro Gastronómico Ancestral
1
 Sánchez Albornoz advirtió sobre el impacto del endeudamiento y defendió el rol del Congreso
2
 Elecciones 26 de octubre: Esta semana habrá capacitaciones sobre la boleta única
3
 Imputan a José Luis Espert por lavado de dinero
4
 Alerta Rutas: Vialidad pide extrema precaución para circular entre Comodoro, Esquel y Sarmiento
5
 Anuncio Inminente: Inversión Billonaria de OpenAI en Argentina
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -