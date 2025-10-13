Elecciones 26 de octubre: Esta semana habrá capacitaciones sobre la boleta única

Estas elecciones tienen una modalidad distinta a las anteriores: la boleta única. Para que todas las personas puedan emitir correctamente su voto, se dictarán capacitaciones en los SUM de la localidad de El Hoyo, y en el Auditorio de Cultura.

Durante estas elecciones se votarán tres categorías principales: candidatos a legisladores nacionales, referéndum de eliminación de fueros a funcionarios, magistrados y sindicalistas, y elección del Consejo de la Magistratura.

Cómo se emite el voto

El procedimiento es el siguiente:

Tomar la boleta única y una lapicera. Ingresar a la cabina de votación y marcar el casillero correspondiente a la elección. Doblar la boleta y depositarla en la urna.



Recordar que no se permiten fotos dentro de la cabina, ya que esto puede generar multas.

Cronograma de capacitaciones abiertas al público

13/10 – 15 hs → SUM El Desemboque

13/10 – 17 hs → SUM El Sauzal

16/10 – 15 hs → SUM Puerto Patriada

17/10 – 15 hs → SUM El Pedregoso

21/10 – 15 hs → SUM Curramahuida

22/10 – 17 hs → Auditorio de Cultura

Hoy, lunes 13 de octubre, hay capacitaciones en el SUM El Desemboque a las 15 hs y en el SUM El Sauzal a las 17 hs.

O.P.