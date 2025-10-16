Vecinos reclaman que la heladería Grido impide estacionar en una cuadra céntrica

Vecinos de la ciudad reclaman por una situación que, según manifiestan, se repite de manera sistemática cada semana, afectando la movilidad y el uso del espacio público en una de las cuadras de la ciudad.

El reclamo apunta directamente a la sucursal local de la heladería Grido, ubicada en la calle 25 de Mayo 765, a la cual manifiestan que estacionan vehículos de la empresa de manera indebida.

El reclamo se centra en un patrón específico de estacionamiento que, según testimonios, ocurre todos los días jueves: "Algo que pasa todos los jueves, Grido estaciona a propósito dos camionetas de una manera que no se puede estacionar ningún auto en una cuadra".

Los vecinos aseguran que el método de estacionamiento de las dos camionetas de la empresa está diseñado para bloquear el uso de la cuadra, impidiendo que otros vehículos puedan ocupar el espacio disponible. La situación ha generado frustración, ya que uno de los vecinos afirma haber agotado las instancias internas sin éxito: "Todos los jueves hace lo mismo. Ya me quejé, puse nota".

"Ocupan 15 metros con 2 autos que miden 3,5 metros. Lo hacen todos los jueves"

T.B





T.B