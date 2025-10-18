Maira Frias, la candidata de Milei en Chubut, continúa recorriendo la provincia

Durante sus visitas, Frías mantuvo encuentros con vecinos y comerciantes, escuchó sus preocupaciones y compartió los principales lineamientos de las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei.

“Gracias a cada vecino por abrirnos las puertas de su casa y por confiar en nosotros. En cada ciudad, localidad y pueblo que recorremos, sentimos el apoyo y las convicciones de los chubutenses”, expresó la candidata a diputada nacional por LLA a través de sus redes sociales.

La candidata expresó que “esta es la última oportunidad, no solo para recuperar el presente que nos arrebataron, sino también para dejarles un futuro mejor a nuestros hijos”.

Según Frias el espacio liderado por el presidente Javier Milei sigue creciendo de manera sostenida en Chubut.