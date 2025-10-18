18°
21° 15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 18 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 deportes Deportesgastrequeens voley femenino
18 de Octubre de 2025
deportes |
Por Redacción Red43

Queda solo una vacante para participar del Torneo Femenino de Voley en Gastre

Se jugará entre el sábado 1 y el domingo 2 de noviembre. Habrá premios en dinero en efectivo.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

 

Un solo lugar queda. A punto de ser ocho los equipos que tomarán parte de la fiesta del Torneo Relámpago de Vóley femenino que se jugará en la localidad de Gastre entre el sábado 1 y el domingo 2 de noviembre.

 

Será la primera edición y lo organiza el equipo de Queens Voley femenino de Gastre, quienes pondrán en juego la Copa Challenger, que se la llevará el equipo campeón y que deberá defenderla en la próxima edición de este torneo.

 

 

Hasta el momento hay anotados un total de siete equipos (ocho es el cupo máximo) para participar de este torneo, señalando que hasta el momento están anotados equipos de Gastre, Paso del Sapo, Esquel, Gan Gan y Telsen.

 

Las inscripciones tienen un valor de 120 mil pesos por equipos, más el pago de arbitraje, en tanto el alojamiento podrá ser suministrado por las mismas organizadoras o sino contratar un alojamiento en la misma localidad de Gastre, con todas las comodidades y a un bajo costo.

 

 

Según se informó, habrá premios en dinero en efectivo para los tres primeros, donde el ganador, además de la Copa Challenger, se hará acreedor a un monto de 500 mil pesos, en dinero en efectivo.

 

Es cierto que cuando uno hace referencia de Gastre, lo relaciona directamente con las Águilas del Sur de Gastre, un emblemático equipo de fútsal masculino, pero la idea es posicionar al vóley en dicha localidad y, lo importante es que se van sumando mujeres del lugar a la práctica del voley y también equipos de lugares distantes (como ser Gan Gan, Telsen y Paso del Sapo), quienes participarán de este torneo.

 

 

Además en tiempo de crisis, que reconocer y agradecer el esfuerzo que realizan los comercios de la zona, como por ejemplo Ramos Generales Gastre y Panadería Luján ya que con sus aportes, las Queens de Gastre pudieron adquirir su juego de camiseta.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel realizó con éxito el primer desfile de Jardines en el Estadio Municipal
2
 El peronismo de Esquel conmemora los 80 años del Día de la Lealtad
3
 Santiago Igon fue designado director de EPECh S.A.
4
 Prevención e intervención temprana: La clave ante el consumo problemático y sus consecuencias
5
 El judo y la influencia del maestro Jorge Heitzmann
1
 Vecinos reclaman que la heladería Grido impide estacionar en una cuadra céntrica
2
 Sánchez Albornoz advirtió sobre el impacto del endeudamiento y defendió el rol del Congreso
3
 Elecciones 26 de octubre: Esta semana habrá capacitaciones sobre la boleta única
4
 Parques Patagonia y Patagonia Azul inician temporada con senderos y rutas de escalada
5
 Viernes con sol, calma y un anticipo ideal del fin de semana
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -