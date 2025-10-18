Queda solo una vacante para participar del Torneo Femenino de Voley en Gastre

Un solo lugar queda. A punto de ser ocho los equipos que tomarán parte de la fiesta del Torneo Relámpago de Vóley femenino que se jugará en la localidad de Gastre entre el sábado 1 y el domingo 2 de noviembre.

Será la primera edición y lo organiza el equipo de Queens Voley femenino de Gastre, quienes pondrán en juego la Copa Challenger, que se la llevará el equipo campeón y que deberá defenderla en la próxima edición de este torneo.

Hasta el momento hay anotados un total de siete equipos (ocho es el cupo máximo) para participar de este torneo, señalando que hasta el momento están anotados equipos de Gastre, Paso del Sapo, Esquel, Gan Gan y Telsen.

Las inscripciones tienen un valor de 120 mil pesos por equipos, más el pago de arbitraje, en tanto el alojamiento podrá ser suministrado por las mismas organizadoras o sino contratar un alojamiento en la misma localidad de Gastre, con todas las comodidades y a un bajo costo.

Según se informó, habrá premios en dinero en efectivo para los tres primeros, donde el ganador, además de la Copa Challenger, se hará acreedor a un monto de 500 mil pesos, en dinero en efectivo.

Es cierto que cuando uno hace referencia de Gastre, lo relaciona directamente con las Águilas del Sur de Gastre, un emblemático equipo de fútsal masculino, pero la idea es posicionar al vóley en dicha localidad y, lo importante es que se van sumando mujeres del lugar a la práctica del voley y también equipos de lugares distantes (como ser Gan Gan, Telsen y Paso del Sapo), quienes participarán de este torneo.

Además en tiempo de crisis, que reconocer y agradecer el esfuerzo que realizan los comercios de la zona, como por ejemplo Ramos Generales Gastre y Panadería Luján ya que con sus aportes, las Queens de Gastre pudieron adquirir su juego de camiseta.