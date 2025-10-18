Abuso sexual agravado: La Fiscalía de Esquel reactivó un legajo y detuvo a un imputado prófugo desde hace 10 años

La Justicia de Esquel logró la detención de un hombre que se encontraba prófugo desde 2015, imputado por el delito de abuso sexual simple, agravado por su rol de autoridad, cometido en el año 2014 contra una adolescente en el centro de educación de una iglesia evangélica local.

El imputado, que cumplía funciones como maestro en la escuela evangélica, habría aprovechado un momento a solas con la víctima para besarla y realizarle tocamientos.

Reactivación de la causa y detención

El viernes pasado, el hombre fue finalmente aprehendido luego de que la Fiscalía local reactivara la investigación. El imputado había sido declarado en rebeldía por un juez en 2015, tras no presentarse a la audiencia de formalización de la investigación, a pesar de haber sido notificado.

Según la información judicial, diversas circunstancias impidieron su localización para que se sometiera a proceso durante este tiempo.

La reactivación de la causa se debe a un trabajo de revisión de legajos que no estaban activos, realizado por la fiscal Rafaella Riccono. Este trabajo permitió obtener nuevos datos sobre el paradero del imputado. Tras ello, se concretó su detención gracias a un "destacable trabajo de la División Investigaciones Policiales".

Próxima elevación a juicio

La calificación provisoria del hecho es por el delito de abuso sexual simple, agravado por el rol que tenía el imputado como una figura de autoridad para la adolescente.

La investigación se encuentra en una etapa muy avanzada. La fiscal Riccono ya prevé presentar la acusación pública y solicitar la elevación a juicio en un breve plazo, reactivando así el proceso judicial en su contra.

F.P