Hotel Tehuelche: alta ocupación por la Temporada de Tulipanes

Milagros Sánchez, encargada del Hotel Tehuelche, se refirió a las expectativas de ocupación para la Temporada de Tulipanes.

"Si bien es una buena Temporada de Tulipanes, en comparación con el año anterior, está un poco más baja o más lenta", comentó.

Para el Hotel Tehuelche la temporada comenzó "con mucho movimiento" de grupos el 7 de octubre y: "Hasta el 7 de noviembre estamos con el hotel casi lleno", aseguró Milagros.

El Campo de Tulipanes es uno de los destinos más elegidos por los grupos de jubilados o personas adultas. En este sentido, continuó Milagros: "Las agencias receptivas son las que venden las excursiones que se encargan de cada grupo, esas son las de acá de la ciudad, y después nosotros trabajamos con agencias que están repartidas a lo largo del país. Trabajamos mucho con Buenos Aires, Bahía Blanca, La Plata, Córdoba".

Finalmente, Milagros se refirió a la temporada de verano y aseguró: "Diciembre es un mes bastante bajo, que no tiene mucho movimiento, pero creo que es a lo largo del país. Después, a partir del 5 o 6 de enero, arranca nuestra temporada de verano que es una intermedia porque no es tan fuerte como tulipanes".

R.G.