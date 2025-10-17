15°
Viernes 17 de Octubre de 2025
RED43 sociedad #Esquel
17 de Octubre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

Hotel Tehuelche: alta ocupación por la Temporada de Tulipanes

Pese a que la temporada comenzó algo más lenta que el año pasado, el hotel recibe grupos de todo el país y estará casi completo hasta el 7 de noviembre.
Por Redacción Red43

Milagros Sánchez, encargada del Hotel Tehuelche, se refirió a las expectativas de ocupación para la Temporada de Tulipanes. 

 

"Si bien es una buena Temporada de Tulipanes, en comparación con el año anterior, está un poco más baja o más lenta", comentó. 

 

Para el Hotel Tehuelche la temporada comenzó "con mucho movimiento" de grupos el 7 de octubre y: "Hasta el 7 de noviembre estamos con el hotel casi lleno", aseguró Milagros. 

 

El Campo de Tulipanes es uno de los destinos más elegidos por los grupos de jubilados o personas adultas. En este sentido, continuó Milagros: "Las agencias receptivas son las que venden las excursiones que se encargan de cada grupo, esas son las de acá de la ciudad, y después nosotros trabajamos con agencias que están repartidas a lo largo del país. Trabajamos mucho con Buenos Aires, Bahía Blanca, La Plata, Córdoba". 

 

Finalmente, Milagros se refirió a la temporada de verano y aseguró: "Diciembre es un mes bastante bajo, que no tiene mucho movimiento, pero creo que es a lo largo del país. Después, a partir del 5 o 6 de enero, arranca nuestra temporada de verano que es una intermedia porque no es tan fuerte como tulipanes". 

 

 

R.G.

 

