El intendente agradeció a Mauro Mateos y pidió no “dejarnos llevar por chimentos”

El intendente Matías Taccetta aclaró la situación del recientemente asumido Subsecretario de Cultura, Mauro Mateos, cuya renuncia se rumoreaba desde hace unos días previos al trascendido oficial: “le pedí que se quede hasta fin de mes para que pueda cobrar el sueldo”, enfatizó el mandatario.



Un medio digital publicó una versión diferente en el día de ayer, causando que tanto Mateos como el Intendente tengan que aclarar lo sucedido: “Nada tiene que ver con lo que sucedió el día sábado (en el Encuentro del Movimiento de Orquestas Latinoamericanas Patagónicas MOLPA,, cuando el público presente se expresó por el "No a la mina"): "Una manifestación por parte de la gente, con la cual ya estamos acostumbrados, porque sabemos cómo piensan los vecinos de Esquel y el posicionamiento de la gran mayoría, y se lo hemos dicho (al gobernador) y lo he manifestado yo también”, subrayó Taccetta.



La renuncia del Subsecretario responde a motivos personales: “Es una cuestión personal, familiar, lo ha aclarado él, lo hemos hablado, y no fue de este fin de semana, sino de unas semanas atrás. Le pedí que se quede para cumplir el mes y que pueda cobrar su sueldo”.



El agradecimiento por sus funciones y el pedido de no replicar información “mala leche”: “Yo le agradezco a él públicamente, es muy valioso que una persona tome una decisión priorizando a la familia por encima del trabajo. se lo agradezco y sé que ha publicado en su cuenta de Facebook una aclaración, pero me parece que tenemos que dejarnos llevar por los chimentos y por la mala leche”.



El lugar de la Subsecretaria, anunció Taccetta, será ocupado por Sonia Baliente momentáneamente: “Va a quedar a cargo Sonia momentáneamente, y si ella desea continuar como Subsecretaria, va a ser ella”.



SL

