Juan Falú llega a la Comarca Andina

El reconocido guitarrista y compositor Juan Falú llega a El Bolsón en el marco de su gira patagónica 2025, y brindará un concierto imperdible el próximo domingo 12 de octubre a las 21 hs en la Casa del Bicentenario. Será una noche para reencontrarse con las raíces del folclore argentino a través de la guitarra de uno de sus mayores exponentes vivos.

La presentación en El Bolsón será el cierre de una gira que recorre la región con paradas en General Roca, Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Bariloche. Falú promete una velada íntima y profunda, donde confluyen la tradición, la emoción y la memoria.

Las entradas anticipadas ya están disponibles a través de entradaweb.com.ar.

Juan Falú: música con raíz y memoria

Juan Falú nació en San Miguel de Tucumán en 1948 y es una figura esencial del folclore argentino. Su obra es un puente entre generaciones: combina técnica autodidacta, interpretación sensible y un conocimiento profundo de la música popular de raíz.

Sobrino del legendario Eduardo Falú y hermano de Luis Eduardo Falú, desaparecido durante la última dictadura militar, su música también es testimonio y homenaje. Desde el exilio, compuso buena parte de su obra junto a su amigo Pepe Núñez, estableciendo un lenguaje propio que hoy es referencia en el país y el mundo.

Falú, además, es director artístico del ciclo internacional Guitarras del Mundo, que reúne a grandes guitarristas desde 1995.

O.P.