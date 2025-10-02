14°
Jueves 02 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Cristina recibió a Kicillof y llamaron a “sumar fuerzas” rumbo a octubre

La expresidenta recibió en su domicilio al gobernador bonaerense en un encuentro reservado sin fotos, pero con coincidencias políticas y un llamado a “sumar fuerzas” de cara a las legislativas del 26 de octubre.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner mantuvo este jueves una reunión con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en su departamento de la calle San José, en el barrio porteño de Constitución. El encuentro, que se extendió por alrededor de una hora y media, fue calificado como “cordial” y marcó una nueva señal de unidad dentro del peronismo tras las tensiones que habían surgido durante el cierre de listas.

 

Aunque no hubo fotos oficiales, fuentes cercanas aseguraron que la charla giró en torno a la crisis económica nacional —marcada por la suba del dólar, el crecimiento del endeudamiento y el deterioro social bajo la gestión de Javier Milei— y al contexto internacional, luego del anuncio del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre la asistencia financiera a la Argentina, interpretado por el peronismo como un respaldo político al Gobierno en plena campaña.

 

Durante la reunión, Cristina y Kicillof coincidieron en la importancia de fortalecer el frente peronista con miras a las elecciones legislativas del 26 de octubre, en las que el oficialismo provincial confía en consolidar la primera minoría en el Congreso y posicionarse como la alternativa al modelo libertario.

 

El último encuentro entre Cristina y Kicillof había sido en junio, antes de la confirmación de la Corte Suprema de la condena en la causa Vialidad, que derivó en el cumplimiento efectivo de la prisión domiciliaria de la expresidenta. En aquel momento, el mandatario provincial se acercó a la sede del PJ para expresar su respaldo.

 

En las últimas semanas, la líder peronista también recibió en su domicilio a distintos referentes políticos, entre ellos Jorge Taiana, candidato a diputado por Buenos Aires, y Juan Manuel Urtubey, postulante a legislador nacional por Salta. Incluso, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pasó por San José 1111 en una señal de apoyo y cercanía política.

 

 

R.G.

 

