ISSyS capacita a sus agentes para prevenir la violencia laboral y fomentar el bienestar emocional

Con gran participación de agentes del Instituto de Seguridad Social y Seguros del Chubut (ISSyS), se desarrolló en el auditorio de la Honorable Legislatura el Taller “Abordaje y Herramientas para Prácticas Laborales Saludables”, una jornada destinada a fortalecer el bienestar emocional en el trabajo y promover ámbitos libres de violencia.



La capacitación, organizada por el ISSyS para sus agentes, tuvo como eje la Ley X N° 60 de Violencia Laboral, abordando su marco legal, las diferentes formas y fases de la violencia, los indicadores y las estrategias para prevenir y erradicar situaciones de este tipo.



La primera parte estuvo a cargo de las integrantes de la Dirección de Abordaje de Situaciones Complejas del Ministerio de Desarrollo Humano, Marisol Carmona, Leticia Sanabria y Karen Cruzado.



Luego, la directora provincial de Prevención y Asistencia de las Adicciones del Ministerio de Salud Pública, Valeria Nazar, ofreció una charla de sensibilización sobre la importancia de la salud emocional en el ámbito laboral como factor clave del bienestar general y la productividad.



Principales ejes

Se profundizó en los trastornos del estado de ánimo, el estrés laboral y las principales causas de conflicto, brindando herramientas prácticas como la comunicación asertiva y la construcción de espacios de diálogo.



El taller fue recibido por los agentes jerárquicos del Instituto, quienes participaron activamente en los contenidos y debates, tanto de forma presencial como a través de la modalidad virtual.



La jornada contó con la presencia de la subsecretaria de Salud Pública, Anabel Pena, la vocal por los pasivos Rosa Contreras, y el gerente general del ISSyS, Martín Sterner en tanto que la coordinación del evento estuvo a cargo de María José Goñi, del equipo de la Dirección de Secretaría General del Instituto.



Trabajo mancomunado

Desde el ISSyS se destacó el trabajo mancomunado entre los distintos organismos e instituciones provinciales que permitió concretar este espacio de formación, así como la valiosa disposición de la Honorable Legislatura para abrir su auditorio a capacitaciones orientadas al personal del Instituto.



En los próximos días se remitirá a los agentes de todas las Delegaciones el material del taller, a fin de que cada trabajador pueda acceder y reforzar las herramientas y conocimientos compartidos.



El ISSyS celebra y acompaña estas instancias de capacitación, convencido de que invertir en el capital humano es esencial para construir ámbitos laborales más saludables, respetuosos y empáticos.