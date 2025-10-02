¡Llega la Expo Deportes 2025! 

La ciudad de Esquel se prepara para vivir la Expo Deportes 2025, un evento organizado por la gestión del intendente Matías Taccetta a través de la Subsecretaría de Deportes. Esta propuesta, que se realizará durante el mes de octubre, busca ser una celebración del deporte local y regional, con múltiples actividades que incluyen capacitaciones, clínicas, partidos de alto nivel y una gran muestra final con clubes, asociaciones y emprendedores del ámbito deportivo.

El subsecretario de Deportes, Hernán Maciel, explicó que la muestra principal se llevará a cabo el viernes, pero que durante toda la semana habrá propuestas deportivas abiertas a la comunidad.



La Expo comenzará el lunes con actividades vinculadas al boxeo. Estarán presentes destacados referentes provinciales y nacionales como Peto Ruiz, quien ofrecerá una clínica física, y el ex campeón del mundo Omar Narváez, que brindará una masterclass gratuita en el gimnasio municipal para todos los aficionados a esta disciplina. El martes continuará con una capacitación orientada a dirigentes de fútbol infantil, dictada por David Grilli, sobre planificación de entrenamientos y organización de clases. Ese mismo día, a las 18 horas, se realizará una charla sobre nutrición y psicología infantil en el deporte, a cargo de los licenciados Cecilia Godoy y Juan Cruz, en el auditorio de la Residencia Deportiva. Todas estas actividades son gratuitas y de acceso libre.



El miércoles será el turno del vóley con la visita de dos equipos de la Liga Nacional: Boca Juniors y Wuiwen, quienes entrenarán de 9 a 11 de la mañana con acceso libre para entrenadores y deportistas que quieran observar cómo trabajan equipos de elite. Por la tarde, a las 18 horas, se brindará una capacitación con técnicos, preparadores físicos y capitanes de ambos equipos, también gratuita. El día culminará con un partido amistoso a las 21 horas en el gimnasio municipal, y al día siguiente, jueves, se jugará el partido revancha a la misma hora en el Club Independiente.

El jueves también se realizarán importantes capacitaciones relacionadas al alto rendimiento. Desde las 16 hasta las 22 horas, el Auditorio de la Residencia Deportiva será sede de una jornada de formación a cargo del ENAR (Ente Nacional de Alto Rendimiento). El reconocido especialista Horacio Anselmi brindará una capacitación sobre halterofilia y entrenamiento intermitente, mientras que el entrenador de la selección argentina infantil de natación, Walter Rodríguez, ofrecerá una capacitación teórico-práctica en el natatorio municipal.



El viernes se desarrollará el eje central del evento con la esperada Expo FIF, una muestra abierta al público donde participarán clubes, asociaciones, ligas, gimnasios, comercios de indumentaria deportiva, dietéticas, organizadores de eventos y emprendedores vinculados al deporte. Además, estará presente el Comité Olímpico Argentino y el programa DENAR, que presentará su propuesta de captación de talentos en la que Esquel participa como ciudad sede. También se hará el anuncio oficial del Mundial de Pruebas Combinadas 2026, que se realizará en la ciudad, y se presentará el proyecto BIPAR, un nuevo evento deportivo previsto en la Reserva Natural La Zeta.



Ese mismo viernes, en el marco de la Expo, se desarrollarán actividades ecuestres organizadas por el Regimiento de Caballería de Exploración 3. Según explicó su jefe, Marcelo Lagraña, durante la mañana habrá pruebas de equitación y adiestramiento, mientras que por la tarde se llevará a cabo un torneo de polo interprovincial con la participación de equipos de San Martín de los Andes, Bariloche, Trevelin y Esquel. Las actividades comenzarán a las 10 de la mañana en el Barrio San Jorge, serán totalmente gratuitas y continuarán el sábado, con la participación de jinetes de ciudades como Puerto Madryn, Trelew y San Martín.

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, puso en valor el trabajo del municipio no solo como acompañante de eventos, sino como generador de nuevas propuestas como la Expo, la Liga Infantil y la Copa Esquel.

La invitación está abierta a todos los vecinos de Esquel y de la comarca andina. Desde la organización destacan que todas las actividades son gratuitas, sin inscripción previa, y que los clubes y asociaciones interesadas en participar aún pueden acercarse a la Secretaría de Deportes para reservar su puesto en la expo.

E.B.W.