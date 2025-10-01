Costanera Sur y la firme misión de contribuir al tejido social de la localidad

Cada vez más. Como siempre, nos sorprenden con las ideas que ponen sobre la mesa y luego las ejecutan. Costanera Sur de José de San Martín es algo más (mucho más) que un grupo de nenes corriendo detrás de una pelota.

Algo más que un club, es una familia. Una gran familia. Es eso y mucho más. Es contener, es sociabilizar. Es saber de las necesidades del otros, acompañarlos y ayudarlos.

En tiempos de crisis, cuando los días del mes parecen que fueran eternos y el dinero apenas alcanza para pagar las deudas, siempre hay una forma de reciclarse, de buscar oportunidades.

Acompañar a los niños y niñas en la escuela, la campaña de estudios oftalmológicos de manera gratuita, cortes de pelo, la venta de la indumentaria oficial del club, los arreglos en la cancha, siempre hay cosas por hacer y, aunque siempre faltan manos dispuestas a ayudar, surgen ideas que valen la pena repicar en otras instituciones deportivas, sociales y deportivas.

Los dirigentes de Costanera Sur de José de San Martín trabajaron a destajo durante mucho tiempo para que el fin de semana del 27 y 28 de septiembre sea una fiesta.

El lugar fue el cómodo gimnasio municipal de José de San Martin, lugar donde se llevó a cabo una expo feria de emprendedores.

Expo feria que fue amenizada con mucha música, baile y el infaltable bingo.

Muchas familias tienen para mostrar lo que hacen, sus productos y servicios. La comunidad entera estuvo en el lugar, gracias a una institución deportiva que es algo más que un club, una familia. Costanera es una familia que siempre está y siempre te sostiene.