Conectividad aérea: Esquel busca ampliar la oferta de vuelos

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, confirmó que el municipio está en diálogo avanzado con la aerolínea JetSmart para concretar nuevos vuelos a la ciudad a partir del mes de diciembre. El objetivo es reforzar la conectividad aérea, aunque Taccetta reconoció la desventaja en costos frente a la competencia internacional.

El intendente señaló que, al comparar, "el valor de los vuelos a otras localidades estamos nuevamente por encima."

Si bien no ha habido diálogo con Aerolíneas Argentinas, Taccetta mantiene conversaciones con JetSmart, con la expectativa de concretar vuelos a "otra localidad" a partir de diciembre.

Además, el vuelo que conecta Córdoba con Esquel se mantendrá durante el mes de octubre, con la intención de continuar en diciembre, enero y febrero del próximo año. El Intendente aclaró que la continuidad de la oferta dependerá de la "mayor demanda".

Taccetta identificó la competencia internacional como un factor que juega "una mala pasada" al turismo local. "Hoy en día el dólar está muy bajo y es muy atractivo viajar al exterior para vacacionar, y comparativamente es más económico," explicó.

Para contrarrestar esta tendencia, el jefe comunal insistió en que la ciudad debe ser "atractiva para los turistas" y que no hay que "cruzarse de brazos y quejarnos porque no hay turismo." Destacó que el mes de octubre, por el atractivo de los Tulipanes, registra una mayor ocupación, pero es necesario ofrecer "alternativas a los turistas para que nos elijan" durante todo el año.

El Intendente subrayó que la tarea de promoción y desarrollo turístico no es exclusiva del Estado. Este trabajo, afirmó, "se hace en conjunto con cada uno de los prestadores, con las cámaras, con el ente visto".

Para Taccetta, la clave es el acompañamiento del sector privado: "no depende solamente del Estado o de la política pública que implementemos nosotros, sino el acompañamiento del privado, sentarse todos en la misma mesa y tirar todo para el mismo lado."



