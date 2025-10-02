16°
Jueves 02 de Octubre de 2025
RED43 sociedad Esquel
02 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Llega a Esquel "Jurassic World: Renace"

El nuevo episodio de la saga suma a Scarlett Johansson y se podrá ver desde hoy en la ciudad.
Por Redacción Red43

Cinco años después de los acontecimientos de Jurassic World Dominion, en la Tierra quedan pocos dinosaurios que viven en regiones ecuatoriales donde el clima se parece al de antaño.

 

Las tres criaturas más grandes de esta biosfera tropical tienen en su ADN la clave para fabricar un medicamento que aportará grandes beneficios medicinales a la raza humana.

 

Zora Bennett, una experta en operaciones encubiertas, es contratada para dirigir a un equipo de especialistas cuya misión es conseguir el material genético, pero los miembros de la operación acaban en una isla prohibida donde se ubicó hace años un centro de investigación secreto del Parque Jurásico.

 

Allí, en un lugar poblado por dinosaurios de numerosas especies, se enfrentarán a un descubrimiento tan sorprendente como siniestro que lleva décadas escondido.

 

Jurassic Wolrd: Renace, tiene una duración de 2 horas 14 minutos y se comienza a proyectar el jueves 2 y sábado 4 a las 18:00 horass (2D Castellano).

 

Las entradas están disponibles desde hoy jueves 2 de octubre, de 14:00 a 20:00 hs en la boletería del Auditorio Municipal (Belgrano 330) a un valor de $6000.

 

SL

 

