Jueves 02 de Octubre de 2025
Vientos fuertes en Chubut: Rige Alerta Amarilla con ráfagas que podrían superar los 90 km/h

El aviso del SMN para la tarde de hoy, jueves 2 de octubre, indica vientos fuertes del oeste. Se recomienda a la población tomar precauciones ante fenómenos con capacidad de daño.
La Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, informa sobre la zona de cobertura del alerta amarilla por vientos, emitido por el Servicio Meteorológico Nacional prevista para la tarde de hoy, jueves 2 de octubre.

 

Las zonas serán afectadas por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.



Comuníquese con Protección Ciudadana al 0800-666-2447.
 

 

