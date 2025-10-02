Vientos fuertes en Chubut: Rige Alerta Amarilla con ráfagas que podrían superar los 90 km/h

La Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, informa sobre la zona de cobertura del alerta amarilla por vientos, emitido por el Servicio Meteorológico Nacional prevista para la tarde de hoy, jueves 2 de octubre.

Las zonas serán afectadas por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.





Comuníquese con Protección Ciudadana al 0800-666-2447.